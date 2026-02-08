21 C
San Luis Potosí
PAÍS

Incendio en corralón de la Fiscalía de Tlaxcala consume 184 vehículos

By Agencias
sábado, febrero 7, 2026

La mañana de este sábado 7 de febrero de 2026 se registró un incendio en un corralón de la Fiscalía de Tlaxcala

Un fuerte incendio registrado la mañana de este sábado 7 de febrero de 2026 en el corralón de la Fiscalía de Tlaxcala, ubicado en el municipio de Tzompantepec, movilizó a los cuerpos de emergencia y dejó como saldo preliminar la pérdida total de 184 vehículos.

El siniestro dio inicio aproximadamente a las 10:30 h. Ante la magnitud de las llamas, se activó un protocolo de respuesta inmediata que incluyó al Heroico Cuerpo de Bomberos, así como personal de Protección Civil y servicios de emergencia de los municipios de Tzompantepec y Apizaco.

En las labores de contención y resguardo del perímetro también participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes lograron controlar el fuego oportunamente, evitando que se propagara a la totalidad del predio.

De acuerdo con los reportes oficiales de la Fiscalía de Tlaxcala, el corralón albergaba un total aproximado de 600 unidades entre automóviles y motocicletas. El balance de las afectaciones es el siguiente:

  • Vehículos siniestrados: 184 unidades resultaron consumidas por el fuego.
  • Zona afectada: La franja del inmueble donde se originó el incendio resguardaba principalmente vehículos con más de 10 años de antigüedad, pertenecientes al inventario de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado.
  • Unidades a salvo: Aproximadamente 425 unidades (entre autos y motos) permanecieron intactas en la otra sección del depósito gracias a la intervención de los cuerpos de emergencia.

La Fiscalía de Tlaxcala informó que ya fue abierta una carpeta de investigación para esclarecer los hechos por este incendio.

Con información de López-Dóriga Digital

