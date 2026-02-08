Incendio en corralón de la Fiscalía de Tlaxcala consume 184 vehículos

La mañana de este sábado 7 de febrero de 2026 se registró un incendio en un corralón de la Fiscalía de Tlaxcala
Un fuerte incendio registrado la mañana de este sábado 7 de febrero de 2026 en el corralón de la Fiscalía de Tlaxcala, ubicado en el municipio de Tzompantepec, movilizó a los cuerpos de emergencia y dejó como saldo preliminar la pérdida total de 184 vehículos.
INCENDIO EN CORRALÓN DE FISCALÍA./ En #Tzompantepec #Tlaxcala lo que provocó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia.
El siniestro dio inicio aproximadamente a las 10:30 h. Ante la magnitud de las llamas, se activó un protocolo de respuesta inmediata que incluyó al Heroico Cuerpo de Bomberos, así como personal de Protección Civil y servicios de emergencia de los municipios de Tzompantepec y Apizaco.
En las labores de contención y resguardo del perímetro también participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes lograron controlar el fuego oportunamente, evitando que se propagara a la totalidad del predio.
De acuerdo con los reportes oficiales de la Fiscalía de Tlaxcala, el corralón albergaba un total aproximado de 600 unidades entre automóviles y motocicletas. El balance de las afectaciones es el siguiente:
- Vehículos siniestrados: 184 unidades resultaron consumidas por el fuego.
- Zona afectada: La franja del inmueble donde se originó el incendio resguardaba principalmente vehículos con más de 10 años de antigüedad, pertenecientes al inventario de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado.
- Unidades a salvo: Aproximadamente 425 unidades (entre autos y motos) permanecieron intactas en la otra sección del depósito gracias a la intervención de los cuerpos de emergencia.
La Fiscalía de Tlaxcala informó que ya fue abierta una carpeta de investigación para esclarecer los hechos por este incendio.
