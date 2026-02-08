Incendio en corralón de la Fiscalía de Tlaxcala consume 184 vehículos

Un fuerte incendio registrado la mañana de este sábado 7 de febrero de 2026 en el corralón de la Fiscalía de Tlaxcala, ubicado en el municipio de Tzompantepec, movilizó a los cuerpos de emergencia y dejó como saldo preliminar la pérdida total de 184 vehículos.

INCENDIO EN CORRALÓN DE FISCALÍA./ En #Tzompantepec #Tlaxcala lo que provocó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia. Bomberos, Policía Estatal, Protección Civil y ciudadanos luchan contra las intensas llamas, que generan momentos de tensión en la zona. pic.twitter.com/NsU8URYipX — Quadratín Tlaxcala (@Quadratin_Tlax) February 7, 2026

El siniestro dio inicio aproximadamente a las 10:30 h. Ante la magnitud de las llamas, se activó un protocolo de respuesta inmediata que incluyó al Heroico Cuerpo de Bomberos, así como personal de Protección Civil y servicios de emergencia de los municipios de Tzompantepec y Apizaco.

En las labores de contención y resguardo del perímetro también participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes lograron controlar el fuego oportunamente, evitando que se propagara a la totalidad del predio.

De acuerdo con los reportes oficiales de la Fiscalía de Tlaxcala, el corralón albergaba un total aproximado de 600 unidades entre automóviles y motocicletas. El balance de las afectaciones es el siguiente:

Vehículos siniestrados: 184 unidades resultaron consumidas por el fuego.

184 unidades resultaron consumidas por el fuego. Zona afectada: La franja del inmueble donde se originó el incendio resguardaba principalmente vehículos con más de 10 años de antigüedad, pertenecientes al inventario de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado.

La franja del inmueble donde se originó el incendio resguardaba principalmente vehículos con más de 10 años de antigüedad, pertenecientes al inventario de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado. Unidades a salvo: Aproximadamente 425 unidades (entre autos y motos) permanecieron intactas en la otra sección del depósito gracias a la intervención de los cuerpos de emergencia.

La Fiscalía de Tlaxcala informó que ya fue abierta una carpeta de investigación para esclarecer los hechos por este incendio.

Con información de López-Dóriga Digital