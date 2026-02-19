IEM sanciona a Noroña por hostigamiento a Grecia Quiroz

El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) sancionó al senador Gerardo Fernández Noroña por violencia política contra las mujeres en razón de género, contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz.

La presidenta municipal promovió un Procedimiento Especial Sancionador después de que el senador la atacara verbalmente en repetidas ocasiones.

La consejera jurídica del Ayuntamiento de Uruapan, Stephanie Rodríguez, informó que el IEM dictó medidas cautelares en favor de Grecia Quiroz:

Fernández Noroña deberá retirar, en un plazo de 24 horas, las expresiones consideradas misóginas contra la alcaldesa.

También se le ordenó abstenerse de realizar cualquier acto de hostigamiento, intimidación o molestia en perjuicio de la alcaldesa.

Stephanie Rodríguez subrayó que el litigio ante el IEM fue técnico, estratégico y sustentado en rigor probatorio, toda vez que “ninguna investidura o fuero coloca a persona alguna por encima del derecho de las mujeres a ejercer cargos públicos libres de violencia”.

¿Qué dijo Noroña de Grecia Quiroz?

En noviembre de 2025, tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo de Uruapan, el senador Gerardo Fernández Noroña arremetió contra su viuda, Grecia Quiroz.

Durante un video publicado en sus redes sociales, el morenista criticó los señalamientos de Quiroz García contra sus compañeros de partido Leonel Godoy y Raúl Morón, a quienes pidió investigar por el asesinato de su esposo.

Acusó que las declaraciones de Grecia Quiroz obedecen a que buscará la gubernatura de Michoacán en las elecciones de 2027, siendo que Raúl Morón es puntero en las encuestas como posible candidato por Morena.

La ambición se le despertó y va por la gubernatura de Michoacán, se los firmó, va a ser candidata; de ahí a que nos gane hay un mar de distancia. Pero es evidente que ya está en esa línea.”

En respuesta, Grecia Quiroz reclamó que “no es de un hombre expresarse así” de una mujer que vive un duelo tras el homicidio de su pareja.

No se me hace de un hombre, de un caballero, que se exprese así de esa manera. Yo le puedo decir que si asumí este cargo, fue por honrar la memoria de Carlos. No tendría por qué darle explicaciones”, puntualizó.

Inclusive, la presidenta Claudia Sheinbaum sentenció que hay que ser respetuosos con Grecia Quiroz.

Tiene que haber una sensibilidad… Hay que, en momentos, ser solidarios, estés de acuerdo o no estés de acuerdo”, dijo.

Con información de López-Dóriga Digital