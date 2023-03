Humphrey impugna ante el TEPJF exclusión de aspiración a la Presidencia del INE

La consejera Carla Humphrey presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la impugnación contra el Comité Técnico de Evaluación que la dejó fuera del proceso para ser una de las aspirantes a la Presidencia del Instituto Nacional Electoral.

El magistrado presidente, Reyes Rodríguez Mondragón, estará a cargo del proyecto que deberá resolver si es válida la aspiración de Humphrey o se trata de una reelección como consejera.

Este viernes, el Comité Técnico detalló la lista de personas que no cumplían los requisitos para continuar en el proceso, incluidos los que tienen impedimentos constitucionales.

De acuerdo al Comité Técnico, Carla Humphrey no puede ser elegida como consejera por segunda ocasión.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Grupo Fórmula, la consejera Carla Humphrey expresó su respeto al Comité, pero dijo que no comparte su decisión y anunció que acudiría al TEPJF.

Acabo de conocer la determinación y la verdad es que respeto el trabajo del Comité pero desde luego no la comparto, me parece que si yo hubiera tenido esta interpretación, desde un principio, claramente no me hubiera anotado para este procedimiento, creo que no se trata de un tema de reelección en el mismo cargo. Estaba leyendo el documento que emitió el Comité y me parece que, en efecto, la Sala Superior se había referido respecto a los organismos públicos locales que no son, ni tienen nada que ver, con el INE porque el INE es la cabeza del sistema nacional de nuestro país, tiene una serie de atribuciones que no tienen ningún organismo público local en el país, las y los consejeros electorales tienen otras funciones que no se tienen desde el Instituto Nacional y, además, me parece clarísimo que se trata de órganos distintos”, destacó.