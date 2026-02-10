26.9 C
San Luis Potosí
Hoy cumpliría 76 años de edad Luis Donaldo Colosio, sino lo hubiera hubieran asesinado gente cercana a Carlos Salinas de Gortari

By Agencias
martes, febrero 10, 2026

Siempre me han intrigado las coincidencias históricas.

Si se fijan, el asesinato de John F Kennedy, Luis Carlos Galán de Colombia, y Luis Donaldo Colosio son muy parecidos.

Son las mismas estrategias.
Los tres fueron asesinados lejos de la capital de sus países, en las fronteras.

Para que se debilitará la función del estado.
En los tres utilizaron a varios tiradores, sembraron confunción y usaron asesinos muy parecidos entre sí.

Y en los tres, el estado permitió que narco traficantes y mafiosos, los asesinaran. Con la complicidad de los mismos gobiernos.

En los tres casos después del homicidio, hubo una serie de asesinatos de testigos o defensores de los mismos.

Los tres estaban en gira electoral.
Pero en el caso de Luis Carlos Galán y Colosio no hubo control de tapanco, no hubo,control de primera fila, no hubo arcos de protección o revisión de armas a los asistentes.

Es decir.
El estado los dejó en manos de sus verdugos.

Y en todos los casos, es secreto de estado y los archivos son declarados. «Testados» o borrados y clasificados.

Y hasta la fecha los autores intelectuales y materiales siguen impunes.

¿Qué piensas amigos del Facebook y de WhatsApp?

