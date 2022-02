Hombre pasa 30 horas con su esposa fallecida en casa; no podía pagar los gastos funerarios

José Manuel García de 65 años, contó a medios locales que su esposa María Virginia Robledo, falleció durante la madrugada del 26 de enero.

Al notar que no se había levantado, el hombre fue a intentar despertarla, pero la mujer ya no respondió, por lo que llamó al 911. La Cruz Roja se presentó en su domicilio y, tras revisar a su esposa, corroboraron que ya no presentaba signos vitales.

La muerte de la mujer de 65 años, quien padecía de insuficiencia respiratoria, derivada de una inflamación de bronquios, tuvo lugar en la calle Luz Aída del fraccionamiento Ana en Torreón, Coahuila.

También se presentó la policía al lugar de los hechos y le dijeron a García que tenía que dar parte al Ministerio Público, para que expidieran el certificado de defunción, pero al haber sido muerte por causa natural y no legales, los agentes no se presentaron.

Posteriormente se presentaron los agentes de una funeraria, pero como el hombre no contaba con los recursos para pagar los gastos del funeral, ya que vive tan solo de su pensión como plomero, se retiraron del domicilio. Asimismo trascendió que la pareja no recibe apoyo económico de sus hijos.

El viudo dijo que se sintió abandonado, ya que a pesar que muchas personas se presentaban en su casa, todo se marchaban sin ayudarlo. Por ello, el cuerpo de su esposa estuvo 30 horas en el domicilio.

No fue sino hasta que su caso llegó al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Torreón, quienes finalmente brindaron el apoyo necesario para recoger el cadáver de su esposa y darle sepultura.

