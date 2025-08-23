Hijo del secretario general del PAN en José Azueta desaparece en Veracruz; activan ficha de búsqueda

El secretario general del PAN en el municipio de José Azueta, Veracruz, Jesús Gamboa Rodríguez, denunció la desaparición de su hijo Juan Daniel Gamboa Pardo.

Por su parte, la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB) emitió una ficha para la localización del joven, cuya desaparición la fechó el jueves 21 de agosto en el municipio de José Azueta, ubicado en la región del Papaloapan, al sur de Veracruz.

Desde sus cuentas en las redes sociales, el secretario general del PAN en aquel municipio pidió el apoyo ciudadano y detalló que su hijo salió de su domicilio el pasado jueves como a las 20 horas con rumbo a la cabecera municipal, pero que hasta este viernes no ha vuelto.

El panista precisó que su hijo conducía una motocicleta: «si alguien ha visto a mi hijo Daniel Gamboa o tiene alguna información sobre él, por favor se pudieran comunicar con nosotros. Salió desde anoche como a las 8:00 pm y no se sabe de su paradero (gracias)».

En tanto, la CEB detalló en su ficha que Daniel Gamboa cuenta con 31 años de edad, mide 1.75 metros, tiene ojos café claro, es de piel blanca y como seña particular usa «múltiples tatuajes en su cuerpo».

Otra de las señas particulares que el organismo del gobierno del estado detalla del joven es que tiene cabello castaño claro, corto y ondulado.

