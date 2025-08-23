26.4 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
spot_img
PAÍS

Hijo del secretario general del PAN en José Azueta desaparece en Veracruz; activan ficha de búsqueda

By Agencias
99
Créditos: Especial
spot_img
sábado, agosto 23, 2025

Hijo del secretario general del PAN en José Azueta desaparece en Veracruz; activan ficha de búsqueda

El secretario general del PAN en el municipio de José Azueta, Veracruz, Jesús Gamboa Rodríguez, denunció la desaparición de su hijo Juan Daniel Gamboa Pardo.

Por su parte, la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB) emitió una ficha para la localización del joven, cuya desaparición la fechó el jueves 21 de agosto en el municipio de José Azueta, ubicado en la región del Papaloapan, al sur de Veracruz.

Desde sus cuentas en las redes sociales, el secretario general del PAN en aquel municipio pidió el apoyo ciudadano y detalló que su hijo salió de su domicilio el pasado jueves como a las 20 horas con rumbo a la cabecera municipal, pero que hasta este viernes no ha vuelto.

El panista precisó que su hijo conducía una motocicleta: «si alguien ha visto a mi hijo Daniel Gamboa o tiene alguna información sobre él, por favor se pudieran comunicar con nosotros. Salió desde anoche como a las 8:00 pm y no se sabe de su paradero (gracias)».

En tanto, la CEB detalló en su ficha que Daniel Gamboa cuenta con 31 años de edad, mide 1.75 metros, tiene ojos café claro, es de piel blanca y como seña particular usa «múltiples tatuajes en su cuerpo».

Otra de las señas particulares que el organismo del gobierno del estado detalla del joven es que tiene cabello castaño claro, corto y ondulado.

Con información de Latinus

Artículo anterior
Rechaza Israel declaración de hambruna en Gaza: la CIF “tergiversó sus reglas e ignoró sus propios criterios”
Artículo siguiente
Las declaraciones se produjeron mientras el Pentágono ordenó el viernes a los soldados en Washington que porten armas de fuego
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.