Hemos contenido brotes de sarampión, particularmente Chihuahua: David Kershenobich

David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud, afirmó que se han contenido los brotes de sarampión, principalmente en Chihuahua.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Kershenobich Stalnikowitz apuntó que el nivel de vacunación en la actualidad contra el sarampión es del 87 por ciento, pero que el Gobierno federal buscar llegar hasta el 95 %.

“Tenemos aproximadamente ya el 87 por ciento de vacunación, pero necesitamos llegar al 95 % y se ha avanzado en forma importante. Se han vacunado alrededor de 6.5 millones de gentes este año en forma importante”, indicó.

Hemos logrado contener los brotes que ha habido, fundamentalmente en el estado de Chihuahua en donde todavía tenemos trabajadores migrantes que tenemos que vacunar”, afirmó.

El titular de Salud federal atribuyó a la pandemia de COVID-19 la baja en vacunación en niños contra la enfermedad.

“Hay que hacer una diferenciación por edades. Lo que pasa es que durante el periodo de la pandemia de COVID-19, los niños no acudieron a vacunarse en la misma forma en que ocurría normalmente”, argumentó.

“Entonces en ellos estaba más baja la vacunación. Actualmente, esos niños han crecido y entonces son los niños que tenemos que vacunar en forma más importante”, puntualizó.

“La vacuna se aplica a los seis meses, estamos aplicándola a los seis meses, normalmente se aplicaba a los 12 y 18 meses, después había que poner una segunda dosis a los seis años de edad. Estamos empatando todo eso”, explicó.

El funcionario federal recalcó que el actual brote de sarampión en México fue por casos importados de EE.UU.

“El brote nos llegó de importación, de Texas fundamentalmente, y la vacunación no puede ser forzosa. Tenemos que apelar a que la gente acuda a vacunarse, entonces ocurrió en poblaciones que habían visitado Texas y regresaron y por eso está confinado en forma más importante en Chihuahua”, declaró.

En su informe del 22 de septiembre de 2025, la Secretaría de Salud informó que reportado 21 defunciones y cuatro mil 645 casos confirmados de sarampión.

México encabeza la mortalidad por sarampión en América y es el segundo país con más contagios en 2025, de acuerdo con el nuevo informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Hasta el 9 de septiembre, la OPS contabilizó cuatro mil 553 casos y 19 defunciones en México, solo detrás de Canadá en número de casos (cuatro mil 849) y por delante de Estados Unidos (mil 454).

En total, la región suma 11 mil 313 casos y 23 muertes en 10 países miembros, según el reporte de la OPS.

Con información de López-Dóriga digital