Hay todas las garantías de seguridad para el Mundial 2026: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló que hay todas las garantías de seguridad para que se lleve a cabo el Mundial 2026 en México.

“Todas, hay todas las garantías. Ningún riesgo (para los visitantes en dicho evento deportivo)”, dejó en claro la mandataria mexicana en su conferencia matutina de Palacio Nacional.

Las declaraciones de Sheinbaum Pardo sobre el Mundial 2026 ocurren luego de la violencia registrada en varios puntos de la República Mexicana luego de que fuera abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La muerte del líder criminal provocó una oleada de violencia en varios estados del país como Jalisco, Michoacán o Nayarit, los cuales incluyeron cortes de carretera, quema de supermercados o ataques armados contra las autoridades.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, 25 militares de la Guardia Nacional y 30 presuntos miembros del crimen organizado murieron en enfrentamientos armados.

El Mencho, de 59 años de edad, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

Estados Unidos lo acusaba de encabezar un “reinado de terror” en México y de destruir “innumerables vidas” con el tráfico de fentanilo, y ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.

Bajo su mando, el CJNG expandió su presencia en México y fortaleció rutas de tráfico de droga, incluido el fentanilo hacia Estados Unidos, lo que lo puso entre los narcotraficantes más buscados por ambos países.

ESPJN reportó que la FIFA solicitó informes internos sobre la situación de seguridad que afectó a México en las últimas horas.

El máximo organismo del futbol internacional está atento a los hechos ocurridos particularmente en Guadalajara, Jalisco, que será una de las sedes de la Copa del Mundo 2026 en el verano, además de que en marzo será sede partidos de repechaje que definirán cupos para dicha justa deportiva.

Con información de López-Dóriga Digital