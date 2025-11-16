“Hay tanta aprobación que somos invencibles”, dice Sheinbaum tras las protestas en el Zócalo

Un día después de la marcha y las protestas en el Zócalo de la Ciudad de México contra su gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que tiene tanta aprobación social que pueblo y gobierno son «invencibles».

De gira de trabajo por Tabasco, la mandataria federal aseguró que hay estabilidad en el tipo de cambio, la inversión extranjera directa muestra “el máximo de la historia”, además de que no hay inflación en el país, mientras que aumenta el salario mínimo.

“Por eso hay tanta aprobación, porque no hay divorcio entre pueblo y gobierno, somos uno solo. Jamás nos vamos a separar del pueblo de México. Y cuando hay gobiernos cercanos a la gente, cuando el gobierno responde a su pueblo, no hay fuerza que nos pueda detener; somos invencibles, pueblo y gobierno es invencible en nuestro país.

“Quienes quieren provocar alguna violencia, el pueblo de México dice no. Juntos gobierno y pueblo, estamos construyendo la paz; por eso cuando alguien que no tiene apoyo popular anda buscando en el extranjero apoyo para venir a intervenir en México, le decimos: México es un país libre, independiente y soberano, no somos colonia de nadie, no somos protectorado de nadie”, afirmó.

En Centla, Tabasco, acompañada del gobernador morenista Javier May, y otros funcionarios, Sheinbaum Pardo recordó el llamado «éxodo para la democracia» que encabezó Andrés Manuel López Obrador en 1991 y luego el supuesto fraude electoral del 2006, para sostener que en México no había democracia.

“Pensaron, soñaron algunos que nos íbamos a separar en el movimiento, escribían en los periódicos: la presidenta se va a separar de López Obrador, ojalá se separe de López Obrador, la presidenta de México es buena, pero tiene que separarse, deslindarse del presidente López Obrador. Pero ¿qué les decimos? Se van a quedar con las ganas, somos de la cuarta transformación de la vida pública de México, aquí hay unidad en la transformación. Dijimos que no íbamos a traicionar al pueblo y no vamos a traicionar nunca al pueblo de México”, afirmó.

Previamente, el gobernador Javier May pidió aplauso de apoyo a Sheinbaum, a quien le dijo que no está sola.

En aquel municipio tabasqueño, Claudia Sheinbaum encabezó el anuncio de la construcción de una planta procesadora de chocolate.

María Luisa Albores González, directora de Alimentación para el Bienestar, afirmó que el gobierno ya inició el acopio —a inicio del 2025— de 149 toneladas de cacao destinadas a la producción de este producto.

El gobierno de Tabasco donó un predio de dos hectáreas para construir la planta, que tendrá un costo de 80 millones de pesos. La presidenta Sheinbaum afirmó que su gobierno garantiza un precio justo para los productores de cacao.

Con información de Latinus