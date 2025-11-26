“Hay que tener sensibilidad”: Sheinbaum pide a Fernández Noroña respetar a Grecia Quiroz

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseveró que hay que ser respetuosos con Grecia Quiroz, viuda del alcalde asesinado Carlos Manzo, tras las críticas vertidas por el senador Gerardo Fernández Noroña, quien la señaló por ser “ambiciosa” y tener “posiciones fascistas”.

Yo creo primero que en estos casos hay que ser muy… hay que respetar primero. O sea, la esposa del alcalde o alcaldesa de Uruapan no está pasando por un momento fácil, acaba de perder a su esposo”, afirmó.

“Yo creo que en esa parte, pues tiene que haber una sensibilidad para empezar”, puntualizó en la conferencia matutina de Palacio Nacional.

La mandataria mexicana indicó que ya habrá tiempo para un debatir las posiciones políticas de Quiroz, pero que en este momento todos deben ser solidarios por el duelo que pasa tras el homicidio de su esposo.

“Ya si hay un asunto de debate político -bueno- pues ya es otro tema, pero yo creo que todo a su tiempo, todo a su debido tiempo. Y hay que, en momentos, ser solidarios estés de acuerdo o no estés de acuerdo”, puntualizó.

Las declaraciones de Sheinbaum Pardo ocurren tras los dichos de Fernández Noroña, quien esta semana arremetió contra la alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz.

En conferencia de prensa, el senador morenista criticó a Quiroz por buscar desde ahora la candidatura al Gobierno de Michoacán.

“Más allá de la tragedia que vive (…). la línea política que ha tomado es una línea fascista, y evidentemente su interés político se ha despertado. Los hechos demostrarán que irá por la gubernatura de Michoacán y que está alentada por las fuerzas de ultraderecha, que están haciendo un esfuerzo permanente por desestabilizar al país”, apuntó Fernández Noroña.

Grecia Quiroz asumió como presidenta municipal de Uruapan tras el asesinato a balazos de su esposo, el entonces alcalde Carlos Manzo, durante un evento por el Día de Muertos la noche del 1 de noviembre de 2025.

Con información de López-Dóriga Digital