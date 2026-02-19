Hasta 70% de los empleos en el INE estarían en riesgo con la propuesta de reforma electoral; juntas locales y distritales, las más afectadas

La propuesta de reforma que entregó la Comisión presidencial para la reforma electoral a la mandataria Claudia Sheinbaum va por la eliminación de diversos cargos y la reducción de las juntas locales ejecutivas y las juntas distritales ejecutivas en 70% y dejarían de ser permanentes.

De acuerdo al proyecto que será la base de la iniciativa que enviará el próximo lunes la presidenta al Congreso, la intención es tener un ahorro de 5 mil 895 millones de pesos, un 42% de los recursos asignados.

“La reducción trianual se estima en 21% considerando un gasto del año electoral de 2027 similar al de los comicios federales de 2024”, se aclara en el texto.

Las juntas distritales “se conformarían sólo en el año electoral, se unificarían las áreas de organización y capacitación bajo una misma estructura a cargo de un vocal ejecutivo por distrito”.

“La capacitación tendría sólo una vuelta en lugar de las tres que hay actualmente”, indica el documento que tiene el rechazo del Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, aliados de Morena.

Con estas modificaciones, “las autoridades electorales administrativas dejarían de tener a su cargo exclusivo la educación cívica”, además de que se elimina la Coordinación de Asuntos Internacionales, que tiene asignados más de 43 millones 769 mil pesos.

De acuerdo a la propuesta, se recortarían más de 4 mil 360 millones de pesos por la reducción de 70% a las Juntas Distritales Ejecutivas y 1 mil 73 millones de pesos por la disminución de 70% a las Juntas Locales Ejecutivas.

Casi 200 millones de pesos más se tienen considerados con el recorte de 30% a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, porque se eliminaría la función de educación cívica y se “racionaliza la capacitación”.

También desaparece la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), porque “esa función la pueden desempeñar los órganos auxiliares propuestos”, con lo que el gobierno federal garantiza un ahorro de más de 72.4 millones de pesos.

En la secretaría ejecutiva del INE se tiene previsto una reducción de más de 93 millones 851 mil pesos, porque habría “una racionalización de funciones”.

En la relación elaborada por Pablo Gómez, presidente de la Comisión presidencial para la reforma electoral, se contempla otro ahorro de más de 51 millones 974 mil pesos, “por eliminación de dos personas consejeras”.

La comisión aclaró que estas modificaciones “podrán implementarse al año siguiente de la elección intermedia, es decir, en 2028.

Cabe destacar que la propuesta de reforma plantea eliminar tres consejeros electorales para pasar de 11 a ocho en el Consejo General del INE, además de la secretaría ejecutiva, como informó Latinus este miércoles 19 de febrero.