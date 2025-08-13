Harfuch confirma el sobrevuelo de un dron estadounidense; «fue a petición de México en apoyo a investigaciones», afirma

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó este miércoles el sobrevuelo de un dron estadounidense sobre territorio mexicano, principalmente en el Estado de México.

En conferencia de prensa sobre los 26 extraditados, el secretario dijo que este tipo de vuelos se realizan a solicitud de las instituciones de seguridad del país.

«Son drones o aviones no tripulados, mejor dicho, que vuelan a petición específica de alguna institución del gobierno mexicano. Vuelan específicamente en apoyo y colaboración para investigaciones que nosotros tenemos en nuestro país», señaló.