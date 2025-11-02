El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo que no se descarta ninguna línea de investigación en el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez. El funcionario dijo que la presidenta Claudia Sheinbaum está indignada al igual que los miembros del gabinete de Seguridad que hoy se reunieron y ofreció las condolencias del gobierno federal por la irreparable pérdida.

En una rueda de prensa realizada este domingo 2 de noviembre, detalló que ya se tiene ubicado el lugar de alojamiento del agresor del presidente municipal.

García Harfuch explicó que esto fue con base en los videos del C5; también realizan entrevistas a los testigos y se solicitaron videos a los comercios aledaños para recabar más información.