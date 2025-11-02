El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo que no se descarta ninguna línea de investigación en el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez. El funcionario dijo que la presidenta Claudia Sheinbaum está indignada al igual que los miembros del gabinete de Seguridad que hoy se reunieron y ofreció las condolencias del gobierno federal por la irreparable pérdida.
En una rueda de prensa realizada este domingo 2 de noviembre, detalló que ya se tiene ubicado el lugar de alojamiento del agresor del presidente municipal.
García Harfuch explicó que esto fue con base en los videos del C5; también realizan entrevistas a los testigos y se solicitaron videos a los comercios aledaños para recabar más información.
Harfuch confirmó que, desde diciembre, Carlos Manzo contaba con protección asignada y en mayo de este año hubo un reforzamiento adicional. «Su seguridad estaba a cargo de policías municipales y de la Guardia Nacional de 14 elementos, además de dos vehículos oficiales», aseguró.
El titular de seguridad afirmó quue «no habrá impunidad y llegaremos hasta sus últimas consecuencias y todos los responsables serán detenidos».
El presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, murió en el hospital luego de haber sido atacado a tiros la noche de ayer sábado mientras inauguraba el Festival de Velas en la plaza principal de esa ciudad.
En el lugar también fueron heridos el regidor Víctor Saladitas, una empleada municipal, así como un escolta del alcalde.
De acuerdo con los primeros informes, se dio a conocer que al iniciar el evento y en medio de miles de personas, dos hombres armados dispararon en contra del presidente municipal independiente. Al repeler el ataque, el cuerpo de seguridad y elementos policiales hirieron a uno de los agresores, que al parecer murió en el trayecto al hospital, y detuvieron a otro más.
