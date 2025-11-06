Hallan muerta a familia desaparecida en Reynosa; hay 2 detenidos

Los cuatro integrantes de una familia reportada como desaparecida en Reynosa fueron hallados muertos.

El 30 de octubre se reportó la desaparición de un matrimonio y su hija, así como el sobrino del esposo:

Claudia Estefanía González Flores, de 10 años de edad y con una discapacidad mental

Berenice Flores Flores, de 37 años

Heriberto González Santes, de 41 años

Ángel Manuel González Valencia, de 20 años

Este 5 de noviembre, la Fiscalía de Tamaulipas informó la localización de los cuerpos de las víctimas.

La pareja, trabajadores de una maquila, y el sobrino fueron hallados muertos en un camino de terracería a las afueras de Reynosa.

El fiscal Irving Barrios detalló que Berenice fue víctima de asfixia por estrangulamiento, en tanto que Heriberto sufrió un shock hipovolémico a consecuencia de una herida cortante en el cuello.

Por su parte, Ángel Manuel murió por una hemorragia intracraneana a consecuencia de traumatismo craneoencefálico.

Posteriormente, derivado del cumplimiento de una orden de cateo, se localizó el cuerpo de la niña Claudia Estefanía en un inmueble del fraccionamiento Valle Soleado.

¿Qué le pasó a la familia desaparecida de Reynosa?

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Tamaulipas informó que existe una sólida línea de investigación sobre lo ocurrido con la familia desaparecida en Reynosa.

Se presume que los cuatro integrantes de la familia fueron secuestrados y asesinados en represalia porque el padre, Heriberto González, obtuvo el cargo de supervisor en su trabajo.

Por los hechos se abrió la carpeta de investigación pertinente y se detuvo a dos personas, mismas que fueron puestas a disposición del Ministerio Público.

No obstante, se investiga la participación de otras dos personas, mismas que ya son buscadas.

Con información de López-Dóriga Digital