“Hacia un futuro más digno”: México y Guatemala firman compromisos en cinco rubros

La presidenta Claudia Sheinbaum informó la firma de compromisos del Gobierno de México con Guatemala, en cinco rubros.

Nos une las causas de nuestro presente, la justicia social, la igualdad, la democracia y el bienestar de nuestros pueblos”, refirió en una conferencia de prensa conjunta con su homólogo Bernardo Arévalo.

El objetivo es, explicó la presidenta, erradicar la corrupción, proteger los derechos humanos y defender la dignidad de quienes más lo necesitan.

El poder no vale nada si no se pone al servicio de la gente”, añadió.

La presidenta Claudia Sheinbaum fue recibida esta mañana por el canciller Juan Ramón de la Fuente, quien supervisó desde ayer personalmente los detalles del encuentro.

Los compromisos firmados entre México y Guatemala son en materia de:

seguridad en la frontera en común

infraestructura ferroviaria

energía

medioambiente

cooperación para el desarrollo.

Relación México-Guatemala, natural y estratégica

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, destacó que la relación con México es natural y dinámica, pero también estratégica gracias a objetivos e intereses mutuos.

Subrayó que ambas naciones trabajan bajo principios de justicia social y convicción en la vigencia de los derechos humanos.

Informó que en el rubro de interconexión ferroviaria se acordó conectar el Tren Maya con Guatemala y Belice, para lo cual habrá negociaciones trilaterales al tiempo que se agilizarán los estudios de factibilidad.

La migración, enfatizó el presidente Arévalo, es un objetivo de máxima seguridad.

Adelantó el establecimiento del Protocolo Binacional de Repatriación de Personas Migrantes, con un programa de trabajo temporal bilateral.

México y Guatemala estamos dispuestos a trabajar unidos para proteger a las personas que transitan por nuestros territorios”, sostuvo.

Y en materia de seguridad recalcó que ambos gobiernos colaboran contra el crimen organizado trasnacional; muestra de ello, precisó, será la reactivación del Grupo de Alto Nivel de Seguridad y la revisión de su protocolo.

Con información de López-Dóriga Digital