“Hacen mucho daño a la salud”: Sheinbaum celebra la aprobación de sanciones por la venta de vapeadores

miércoles, diciembre 10, 2025

La presidenta señaló que la Secretaría de Salud deberá «organizarse» para hacer efectivo lo avalado por los legisladores este martes

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró este miércoles la reforma a la Ley General de Salud con la que se sanciona a quienes distribuyan vapeadores en México.

En su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria señaló que este cambio legislativo obedece al impacto que tienen estos productos en la salud de la población. 

«Los vapeadores hacen mucho daño a la salud, hay esta idea de que si no se fuma cigarro y se utilice el vapeador, pues tiene menos daño y en realidad el vapeador tiene muchísimas sustancias y materiales que hacen muchísimo daño», señaló.

Ante esto, la presidenta Sheinbaum señaló que la Secretaría de Salud deberá «organizarse» para hacer efectivas estas sanciones aprobadas.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular este martes el dictamen para reformar la Ley general de Salud con 292 votos a favor, 163 en contra y cero abstenciones.

En lo particular se aceptó la reserva del diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena, quien afirmó que queda «jurídicamente blindado» que el consumo y la posesión para uso personal «no constituyen violación alguna».

Y precisó que «solamente aquellos que producen, consumen, comercializan y obtienen ganancias indebidas de ellos son los que van a ser sancionados».

La reforma y la propuesta de modificación «no busca sancionar a quien ya ha sido afectado por otros productos. A mí me preocupan los niños; imagínense ustedes, niños de ocho años, de nueve años, ya haciendo uso de este letal artículo de consumo, los vapeadores, porque sí es letal», afirmó Monreal.

¿Cuál es la sanción?

El dictamen reforma la Ley General de Salud «en materia de prohibición de cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros sistemas o dispositivos similares», y establece penas de uno a ocho años de cárcel por su venta.

También impone una multa equivalente de 100 a 2 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) —una unidad económica en México—, equivalente a entre 11 mil 314 pesos y 226 mil 280 pesos por la venta de estos dispositivos.

Con información de EFE

