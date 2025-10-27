«Hablamos esencialmente de lo comercial”: Sheinbaum revela conversación con Trump el sábado

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló este lunes que conversó este sábado con su homólogo estadounidense, Donald Trump, principalmente de asuntos económicos.

«Hablé con el presidente Trump el sábado y vamos a dar unas semanas más para poder cerrar el tema que ya va muy avanzado de los eh 54 barreras no arancelarias, que están ahí pendientes», dijo.

En su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria señaló que se tiene previsto que en las próximas semanas vuelvan a hablar.

“Hablamos esencialmente de lo comercial”, explicó a la prensa y negó haber abordado otros temas como seguridad y migración.

Sheinbaum recordó que la conversación se realizó en el marco de que se cumpla el plazo de tres meses para aplicar el arancel a las importaciones.

«Prácticamente, estamos ya cerrando este tema porque finalmente el primero de noviembre se cierra aquel plazo que nos habíamos puesto ambos de tres meses», añadió.

Hasta el momento, ni el presidente Donald Trump ni su gobierno han compartido información sobre este diálogo ocurrido en el marco del viaje del mandatario a Asia.

Rechaza aumento de la ofensiva de Trump

La presidenta también rechazó este lunes el aumento de la ofensiva del gobierno de Donald Trump en territorios cercanos a Venezuela y Colombia.

Reiteró que su gobierno defiende la soberanía de los pueblos y está en contra de la intervención de territorios.

«Cualquier conflicto debe resolverse por la vía del diálogo y la paz, esa va a ser siempre nuestra posición, siempre», comentó.

