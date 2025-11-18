22.9 C
Grecia Quiroz pidió investigar a Godoy, Morón y Campos por el asesinato de su esposo, Carlos Manzo

By Agencias
70
Créditos: Cuartoscuro
martes, noviembre 18, 2025

La ahora funcionaria confirmó que recibió amenazas antes de rendir protesta como alcaldesa de Uruapan con el objetivo de querer desestabilizar el gobierno

La viuda de Carlos Manzo y ahora alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, pidió investigar a Leonel Godoy, a Raúl Morón y al expresidente municipal del municipio Ignacio Campos, tras el asesinato de su esposo.

En entrevista con Loret en Latinus, Quiroz dijo no confiar en la fiscalía estatal; sin embargo, reconoció que recientemente ha mostrado disposición para trabajar.

“En su momento Carlos hizo señalamientos hacia actores políticos y  yo pedí que se les investigara, porque él hizo señalamientos fuertes hacia estas personas y que pues, como dicen por ahí, el que nada debe, nada teme y ojalá se dejen investigar”, reveló.

La alcaldesa dijo que la muerte de los tres sospechosos implicados en el asesinato, solo se limitan a dar contra el verdadero responsable del homicidio de Carlos Manzo.

“Para mí son líneas que quizá se puedan ir cortando para dar con el paradero del verdadero responsable”, aseguró.

La ahora funcionaria confirmó que recibió amenazas antes de rendir protesta como alcaldesa de Uruapan con el objetivo de querer desestabilizar el gobierno.

“Para mí esto fue una manera de querer desestabilizar el gobierno y que de una u otra manera los funcionarios fueran renunciando y  quizás el gobierno independiente se desmoronara”.

Grecia Quiroz rindió protesta el miércoles 5 de noviembre como nueva alcaldesa del municipio tras el asesinato de su esposo.

Durante la sesión, la viuda aseguró que el legado del edil seguirá  «más fuerte que nunca».

Carlos Manzo Rodríguez, alcalde independiente del municipio de Uruapan, murió la noche del sábado 1 de noviembre tras ser víctima de un atentado en la plaza principal cuando convivía con asistentes en el Festival de Velas.

Con información de Latinus

