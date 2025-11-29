16.4 C
Gobierno refuerza seguridad en carreteras para proteger al autotransporte

By Agencias
Foto de @SICTmx
sábado, noviembre 29, 2025

Omar Harfuch informó que el gobierno de México refuerza la seguridad en carreteras “Reiteramos nuestro compromiso de proteger a este sector”

El Gobierno de México anunció medidas para fortalecer la seguridad en carreteras y proteger al sector del autotransporte, tras una reunión encabezada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, con representantes de cámaras y asociaciones del ramo.

“Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum reiteramos el compromiso de fortalecer la seguridad en carreteras y proteger a este sector”, afirmó Harfuch durante el encuentro.

En colaboración con la Guardia Nacional y la Secretaría de Gobernación, se acordó reforzar la coordinación entre autoridades, dar seguimiento a carpetas de investigación en las fiscalías y fortalecer operativos en tramos con mayor incidencia delictiva.

Además, se integrarán acciones de la Estrategia Nacional contra la Extorsión para atender denuncias de este delito, y se mantendrán reuniones continuas para dar seguimiento a los acuerdos y garantizar resultados concretos.

Con información de López-Dóriga Digital.

