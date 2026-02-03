24.8 C
Gobierno de Sheinbaum anuncia plan de inversión con privados en infraestructura por 5.6 billones de pesos

By Agencias
Créditos: Captura de video
martes, febrero 3, 2026

El secretario de Hacienda afirmó que con el avance de este año se espera un crecimiento de entre un 2.5% y un 3% de la economía

Reuters.- El gobierno de México anunció este martes un plan de inversión en infraestructura para el periodo 2026-2030 por unos 5.6 billones de pesos, con participación público-privada en ocho sectores estratégicos.

El anuncio, realizado durante la conferencia matutina, se produce después de que la economía mexicana registrara un magro crecimiento del 0.7%, en medio de la incertidumbre por los aranceles impuestos por Estados Unidos, el principal destino de sus exportaciones.

Además, el plan implica inversiones en áreas como energía —donde se destinará la mayor cantidad de capitales—, seguida de trenes, carreteras, puertos, salud, agua, educación y aeropuertos.

En los modelos de contratos mixtos, el Estado contará con la participación mayoritaria frente a los socios privados, detallaron autoridades.

El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, señaló que esta estrategia comenzará con un consejo de planeación extranjera, coordinado por Sheinbaum, para darle seguimiento a los proyectos de dependencias y entidades, así como la falta de recursos.

Con las primeras inversiones en 2026, por unos 722 mil millones de pesos, el gobierno espera que la economía crezca entre un 2.5% y un 3% en el presente año, dijo el secretario de Hacienda, Edgar Amador, durante la presentación.

Con información  de Latin Us

