Gobierno de Sheinbaum afirma que el robo a casa con violencia es el único delito que incrementó en enero

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este martes que el robo a casa habitación con violencia fue el único delito de alto impacto que incrementó durante enero de este año.

En la conferencia matutina, Marcela Figueroa, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentó las cifras de violencia en el país y las comparó con las registradas en enero de 2025.

De acuerdo con los datos difundidos, el promedio diario de casos de feminicidios, secuestro extorsivo, robos con violencia y lesiones dolosas con arma de fuego se redujeron en el primer mes de 2026.

Además, aseguran que los homicidios cayeron un 42% entre septiembre de 2024 y enero de 2026, los primeros 16 meses de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Según sus cifras, hubo 12.7% menos feminicidios, una reducción del 50% del secuestro extorsivo y 30.3% de la extorsión, además de que bajó 25.2% el robo a negocio con violencia.

Sin embargo, el gobierno federal sigue sin presentar cifras claras sobre la cantidad de personas desaparecidas en el país e insiste en la reducción de los delitos de alto impacto.

En enero desatacan casos de violencia como el secuestro de 10 mineros en la localidad de Concordia, en Sinaloa, de los que cinco han sido hallados muertos.

También en ese mes ocurrió una masacre en un juego de futbol en Salamanca, Guanajuato, que dejó 11 personas muertas.

Con información de Latin Us