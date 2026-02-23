General Ricardo Trevilla narra operativo que derivó en la muerte del ‘ Mencho ‘; con voz entrecortada envía pésame a familiares de militares muertos

El general Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional, reveló detalles del operativo que derivó ejn la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG),

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Trevilla Trejo calificó el operativo contra el Mencho como “exitoso” y una muestra de la fortaleza del Estado mexicano.

Apuntó que inteligencia militar ubicó al líder del CJNG luego de que su pareja sentimental se reuniera con él en unas cabañas ubicadas en Tapalpa, Jalisco, el 20 de febrero.

Destacó que la pareja sentimental se retiró del lugar un día después, aunque se obtuvo información que el líder criminal en Tepalpa, junto a su círculo de seguridad.

Con dicha información se organizó una fuerza integrada por fuerzas especiales del Ejército mexicano, Guardia Nacional y aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).

La madrugada del 22 de febrero, fuerzas federales llevaron a cabo un cerco para detener al líder del CJNG. Al notar la presencia militar, el grupo de seguridad del Mencho inició un ataque violento. El personal castrense repelió la agresión, resultando en el abatimiento de ocho delincuentes en el sitio.

Armamento pesado: Se decomisaron siete armas largas y dos lanzacohetes . Uno de ellos fue identificado como tipo RPG (de fabricación rusa, el mismo modelo utilizado en 2015 para derribar un helicóptero militar en Autlán) y un lanzacohetes tipo Blindicide .

Vehículos: Fueron asegurados ocho vehículos, entre los que destacan dos unidades tipo RZR (vehículos todoterreno ligeros), además de una gran cantidad de cargadores y cartuchos útiles.

Oseguera Cervantes y su círculo más cercano intentaron huir internándose en una zona boscosa aledaña. Durante la persecución, los delincuentes atacaron a un helicóptero militar, obligándolo a realizar un aterrizaje de emergencia en Sayula, también en Jalisco, sin que se reportaran militares heridos en esa maniobra.

Finalmente, al ser ubicados entre la maleza, se produjo un segundo intercambio de disparos donde el Mencho resultó herido de gravedad junto a dos de sus escoltas. Pese a que el personal de Sanidad Militar intentó estabilizarlos para su traslado aéreo hacia una instalación médica y posteriormente a la Ciudad de México, el líder del CJNG y sus acompañantes murieron durante el trayecto.

Armas de fuego aseguradas: Tres armas largas y dos armas cortas.

Tres armas largas y dos armas cortas. Explosivos: Un lanzacohetes adicional y diversas granadas de fragmentación.

Con la voz entrecortada, el general Ricardo Trevilla reconoció la labor de todos los militares que participaron en este operativo contra el líder del CJNG, además de que envió el pésame a los familiares de los elementos que murieron.

“Aprovecho primero para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida, también y un reconocimiento al personal militar que realizó una operación exitosa!, indicó

“Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión. ¿Y qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado mexicano. De eso no hay duda”, puntualizó el titular de la Defensa Nacional.

Con información de López-Dóriga Digital