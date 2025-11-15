«Fuera Claudia» y «Rocío vete a Zacatecas», consignas en marchas del Movimiento del Sombrero en Veracruz

Veracruz.- Con las consignas de «Fuera Claudia» y «Rocío Nahle vete a Zacatecas«, cientos de integrantes de la «Generación Z» y del Movimiento del Sombrero, marchan por calles de Veracruz, Xalapa, Tuxpan, Córdoba, Orizaba y Coatzacoalcos.

«Estamos luchando por una causa digna. Por sacar a nuestro país de un gobierno corrupto, que ha hundido la país… Queremos salir a las calles sin miedo, sin pensar que ya no vamos a regresar», exclamó Miguel Ángel Ferrer, integrante del movimiento del Sombrero.

En el puerto de Veracruz, el contingente tomó una vialidad del bulevar Ávila Camacho hasta llegar al Zócalo, donde se ubica el palacio municipal, que gobierna la panista Patricia Lobeira, pero que desde enero ocupará la morenista y periodista Rosa María Hernández Espejo.

A las consignas contra Claudia Sheinbaum y Rocío Nahle, se agregaron: «Fuera Morena», «Morena y mentira, la misma porquería», «justicia, justicia, justicia», y «exigimos seguridad sino pueden renuncien», además de «revocación», «Manzo no murió, el gobierno lo mató» y «Todos somos Manzo».

Los manifestantes portaban sombreros e iban vestidos de blanco, lo mismo mujeres que hombres o familias que evidenciaban su repudio contra el gobierno morenista.

Ferrer precisó que quienes se manifiestan y exigen justicia en el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán, también estan cansados de la corrupción que el gobierno no ha combatido.

En Xalapa, tras entonar el himno nacional miles de asistentes también cantaron al unísono «Gimme tha Power», que popularizó Molotov en 1997 luego de dedicarla contra la corrupción y el abuso del poder.

Los inconformes también recriminaron la falta de medicamentos en el sector salud del gobierno, la suspensión de cirugías y «el abandono social que mantiene el gobierno morenista en el país»

