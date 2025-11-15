Frente frío número 14: pronostican temperaturas bajo cero en la mayoría de los estados del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó en un comunicado este viernes la entrada del frente frío número 14. El pronóstico prevé temperaturas mínimas de 5 a -15 grados en zonas montañosas del país.

De acuerdo con el documento, se espera que el evento climático haga descender la temperatura por debajo de 0 grados en zonas montañosas del norte y noreste, durante esta noche y las primeras horas del sábado.

El SMN pronostica para las zonas altas de los estados Baja California, Chihuahua y Durango temperatura de -15 a -10 grados con heladas.

Además, se esperan bajas temperaturas de hasta -5 a 0 grados con heladas en zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Las autoridades estiman mínimas de 0 a 5 grados en zonas altas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

«A su vez, el ingreso de humedad del océano Pacífico, Golfo de México y mar Caribe, originará lluvias fuertes en Chiapas y Quintana Roo, chubascos en Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, así como lluvias aisladas en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz y Puebla» anticipó el servicio meteorológico.

Agregaron que el ambiente frío podría continuar durante la mañana del sábado y noche, en entidades de la Mesa del Norte, Mesa Central y en el noreste del país.

Con información de Latinus