Frente frío 27 provoca lluvias intensas y bajas temperaturas en gran parte del país

By Agencias
Ambiente frío en México. Foto de EFE
sábado, enero 10, 2026

El SMN pronosticó la entrada del frente frío 27, que recorrerá la vertiente del Golfo de México y generará lluvias en varios estados

El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para ara hoy, sábado 10 de enero, la entrada del frente frío núm. 27 que recorrerá la vertiente del golfo de México e interaccionará con un canal de baja presión a lo largo del país, lo que generará lluvias puntuales intensas en Puebla (Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (Nautla, Capital y Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (noroeste y norte) y Tabasco; puntuales muy fuertes en Puebla (Sierra Norte), Veracruz (Totonaca, Papaloapan y Los Tuxtlas) y Campeche; puntuales fuertes en San Luis Potosí, Querétaro (Sierra Gorda), Hidalgo (Huasteca), Veracruz (Huasteca Alta y Huasteca Baja) y Oaxaca (norte), así como chubascos en Tamaulipas, Veracruz (Sotavento y Las Montañas), Yucatán y Quintana Roo.

La masa de aire polar que impulsará al frente frío núm. 27 originará un marcado descenso de las temperaturas en la mayor parte del territorio nacional, así como evento de “Norte” intenso en las costas del golfo de México, con rachas de viento de 100 a 120 km/h en la costa de Veracruz, condiciones que se extenderán durante la noche hacia el istmo y golfo de Tehuantepec; además se prevé oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura en costas de Tamaulipas y Veracruz, así como en el golfo de Tehuantepec.

A su vez, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, en combinación con las corrientes en chorro polar y subtropical, propiciarán ambiente muy frío a gélido y rachas muy fuertes de viento en el noroeste del territorio mexicano; lluvias puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León y Zacatecas, así como la probable caída de nieve o aguanieve en zonas de Coahuila, Nuevo León y Durango; extendiéndose durante la noche y madrugada del domingo hacia Chihuahua y Sinaloa (sierras).

Finalmente, el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico incrementará la probabilidad de chubascos y lluvias aisladas en el occidente, centro y sur del país.

Pronóstico de lluvias para hoy 10 de enero:

  • Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Puebla (Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (Nautla, Capital y Olmeca), Tabasco, Oaxaca (este) y Chiapas (noroeste y norte).
  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (Sierra Norte), Veracruz (Totonaca, Papaloapan y Los Tuxtlas) y Campeche.
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro (Sierra Gorda), Hidalgo (Huasteca), Veracruz (Huasteca Alta y Huasteca Baja) y Oaxaca (norte).
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz (Sotavento y Las Montañas), Yucatán y Quintana Roo.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Colima, Ciudad de México y Tlaxcala.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy:

  • Temperaturas mínimas de -20 a -15 °C con heladas durante esta mañana de sábado: zonas serranas de Durango.
  • Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas durante esta mañana de sábado: zonas serranas de Chihuahua.
  • Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante esta mañana de sábado: zonas serranas de Baja California, Sonora y Coahuila.
  • Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante esta mañana de sábado: zonas altas de Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Veracruz y Oaxaca.
  • Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante esta mañana de sábado: zonas serranas de Sinaloa, Ciudad de México y Morelos.

Con información de López-Dóriga Digital.

