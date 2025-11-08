20.1 C
Frente frío 13 traerá lluvias, fuertes vientos y heladas al norte de México

By Agencias
Imagen de archivo. Foto de Karen Cantú Q en Unsplash
sábado, noviembre 8, 2025

Durante la noche y primeras horas del domingo, un nuevo frente frío (núm. 13) se aproximará al norte del país

El Servicio Metereológico Nacional  (SMN) pronosticó para este sabado 8 de noviembre canales de baja presión en el sur y sureste del país, aunados al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, mantendrán condiciones para lluvias y chubascos en las regiones mencionadas, incluida la península de Yucatán.

En el resto del territorio nacional, una circulación anticiclónica en niveles medios mantendrá tiempo estable con escasa probabilidad de lluvia.

Durante la noche y primeras horas del domingo, un nuevo frente frío (núm. 13) se aproximará al norte de la República Mexicana, impulsado por una masa de aire ártico y asociado con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical, lo que originará rachas de viento de 60 a 70 km/h con posibles torbellinos en Chihuahua y Coahuila, así como un marcado descenso de las temperaturas en el norte y noreste del territorio mexicano.

Los lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas

Pronóstico de temperaturas mínimas

  • Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
  • Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California.
  • Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Con información de López-Dóriga Digital.

