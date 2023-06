Fiscalía CDMX solicitará nuevamente ampliar investigación del atentado contra Ciro Gómez Leyva

La Fiscalía de la Ciudad de México solicitará, por segunda ocasión, ampliar el plazo de la investigación complementaria para poder acusar a los 13 sujetos relacionados con el atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leyva.

La solicitud, que se presentará el viernes, argumenta que el cierre de la investigación venció el 19 de junio, además de que todavía no se agotan los seis meses de etapa complementaria.

Ayer martes, un juez de control negó a la Fiscalía capitalina una solicitud idéntica.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga este miércoles, Gómez Leyva refrendó su confianza en la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México para que los responsables del atentado en su contra sean procesados conforme a la ley, a seis meses de los hechos.

Yo tengo que pensar que la autoridad actúa de buena fe, que alguien se equivocó ahí. Yo tengo seguridad por parte de la autoridad de la Ciudad de México, entonces nunca me notificaron y además le dijeron al juez que yo me había negado a ir. Hoy me llamaron para decirme que había sido un error. Cuando me citen ahí estaré”, manifestó.