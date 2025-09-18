Fiscal Pam Bondi asegura que México entregó a Caro Quintero por orden de Trump

Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, afirmó que México entregó al narcotraficante Rafael Caro Quintero “por orden” del mandatario estadounidense Donald Trump.

Caro Quintero fue expulsado de México junto con otros 27 narcotraficantes el 27 de febrero. Al líder del Cártel de Guadalajara se le acusa del homicidio del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, ocurrida en 1985.

En su cuenta de X Bondi afirmó que a principios de este mes presentó a la familia de Camarena a Trump en la Casa Blanca.

En su mensaje publicó fotos del juez Enrique Camarena, hijo del agente caído de la DEA, y destacó que recibieron la custodia de Caro Quintero por orden del presidente de los Estados Unidos.

“En febrero, por orden del presidente Trump, recibimos la custodia del asesino de Kiki desde México”, declaró.

“Kiki fue un héroe que perdió la vida luchando contra los cárteles en 1985. Su hijo, Enrique, ahora es juez en California y continúa con el orgulloso legado de su padre en la aplicación de la ley”, puntualizó Bondi.

El 27 de febrero, el Gobierno de México entregó a EE.UU. a Caro Quintero y otros 28 narcotraficantes presos en el país. Entre ellos se encontraban los líderes de Los Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales; Vicente Carrillo Fuentes, alias Viceroy”; Tony Montana, perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación, además de Josñe Jesús Chango Méndez, de La Familia Michoacana.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) apuntó que la entrega de dichos capos a Estados Unidos se enmarcó “dentro de las labores de coordinación, cooperación y reciprocidad bilateral, en el marco del respeto a la soberanía de ambas naciones”.

Con información de López-Dóriga Digital