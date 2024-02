Filtran número telefónico de Xóchitl Gálvez; “he decidido no cambiarlo”, responde candidata

Xóchitl Gálvez agradeció los mensajes de apoyo, ánimo y solidaridad que ha recibido tras la filtración de su número telefónico

En medio de la ola de filtraciones de números telefónicos, comenzó a circular en redes sociales el número personal de la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez.

Por medio de un video, la candidata opositora confirmó la filtración de su número y reveló su decisión de no cambiarlo.

Entre los mensajes que he recibido, critican mis kilos de más, y me critican los dientes chuecos; no se preocupen, eso se quita. Lo que no se quita es el cariño de los cientos de mensajes de apoyo, ánimo y solidaridad que me han llegado”, aseguró Gálvez Ruiz.