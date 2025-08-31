FGR impugna libertad condicional de Julio César Chávez Jr.

La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la determinación de un juez de Sonora en el sentido de que el boxeador Julio César Chávez Jr. enfrente su proceso judicial en libertad condicional.

Dicho recurso fue presentado esta semana por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, por lo que un Tribunal Colegiado analizará la legalidad de dicha medida.

El atleta es señalado por los delitos de delitos de tráfico de armas y presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

El sábado 23 de agosto de 2025 un juez federal vinculó a proceso, con libertad condicional, a Julio Cesar Chávez Jr., hijo del legendario expúgil del mismo nombre.

De esta forma boxeador mexicano salió de una cárcel federal de Sonora tras este fallo. El juez dio un plazo de tres meses para la investigación complementaria con la medida cautelar principal de no salir de México.

El pugilista se encontraba recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 11, de Hermosillo, Sonora, desde donde participó en la la audiencia, que fue virtual a petición de autoridades federales. Chávez Jr. fue deportado de Estados Unidos a México, siendo trasladado de inmediato al centro penitenciario federal en Sonora. El Gobierno estadounidense lo acusa de tener nexos con el Cártel de Sinaloa, además de no contar con documentos para estar de forma legal en el país. La detención de Chávez tuvo lugar el 2 de julio en Estados Unidos, luego de que el boxeador perdiera en una pelea en Anaheim (EE.UU.) ante el youtuber Jake Paul.

Con información de López-Dóriga Digital