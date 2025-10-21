13.1 C
San Luis Potosí
type here...
PAÍS

Fernández Noroña pedirá licencia temporal en el Senado

By Agencias
25
Imagen de archivo del presidente del Senado. Gerardo Fernández Noroña. EFE/Miguel Sierra
martes, octubre 21, 2025
spot_img

Fernández Noroña anunció que pedirá licencia temporal como senador de la República; ‘Es necesario, es para bien, es temporal, tengo suplente’

Gerardo Fernández Noroña anunció que pedirá licencia temporal como senador de la República.

Durante una transmisión en YouTube, el legislador explicó que dedicará ese tiempo a una tarea “muy importante”.

Estén tranquilos, es para. bien, es temporal, es necesario”, detalló Fernández Noroña. 

Aseguró que los medios de comunicación y la derecha lo seguirán golpeando.

Tengan paciencia, mañana a las 11:00 horas seguro ahí con los medios platico. Transmitiremos en vivo para que no tenga nadie que ver algún medio en especial. Es necesario, es para bien, es temporal, tengo suplente”, explicó Gerardo Fernández Noroña. 

PROPIEDADES Y VIAJES DE LUJO, LOS ESCÁNDALOS DE FERNÁNDEZ NOROÑA

Los escándalos más recientes giran en torno a una supuesta contradicción entre su discurso de izquierda radical y su estilo de vida. La adquisición de una propiedad en Tepoztlán, Morelos, valuada en aproximadamente 12 millones de pesos, así como reportes de viajes en primera clase y el uso de aviones privados, han desatado una ola de críticas.

Aunque Fernández Noroña ha defendido sus adquisiciones argumentando que provienen de ingresos propios, incluyendo aquellos generados por su popular canal en redes sociales, la polémica ha escalado al punto de generar presión mediática y política.

Con información de López-Dóriga Digital

Artículo anterior
Matan a Bernardo Bravo, líder limonero en Michoacán
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.