Fernández Noroña pedirá licencia temporal en el Senado

Gerardo Fernández Noroña anunció que pedirá licencia temporal como senador de la República.

Durante una transmisión en YouTube, el legislador explicó que dedicará ese tiempo a una tarea “muy importante”.

Estén tranquilos, es para. bien, es temporal, es necesario”, detalló Fernández Noroña.

Aseguró que los medios de comunicación y la derecha lo seguirán golpeando.

Tengan paciencia, mañana a las 11:00 horas seguro ahí con los medios platico. Transmitiremos en vivo para que no tenga nadie que ver algún medio en especial. Es necesario, es para bien, es temporal, tengo suplente”, explicó Gerardo Fernández Noroña.

PROPIEDADES Y VIAJES DE LUJO, LOS ESCÁNDALOS DE FERNÁNDEZ NOROÑA

Los escándalos más recientes giran en torno a una supuesta contradicción entre su discurso de izquierda radical y su estilo de vida. La adquisición de una propiedad en Tepoztlán, Morelos, valuada en aproximadamente 12 millones de pesos, así como reportes de viajes en primera clase y el uso de aviones privados, han desatado una ola de críticas.

Aunque Fernández Noroña ha defendido sus adquisiciones argumentando que provienen de ingresos propios, incluyendo aquellos generados por su popular canal en redes sociales, la polémica ha escalado al punto de generar presión mediática y política.

Con información de López-Dóriga Digital