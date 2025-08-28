Fernández Noroña convoca a sesión extraordinaria de la Permanente para abordar trifulca legislativa

El morenista Gerardo Fernández Noroña convocó a una sesión de la Comisión Permanente para el próximo viernes, donde se prevé discutir la trifulca legislativa y los golpes que se suscitaron ayer en la vieja sede del Senado en Xicoténcatl.

Aunque formalmente concluyeron los trabajos en las comisiones y el pleno de la Comisión Permanente, Fernández Noroña indicó previamente que los empujones y puñetazos propinados por el senador priista Alejandro Moreno Cárdenas y los diputados Carlos Gutiérrez Mancilla y Erubiel Lorenzo deben de ser abordados.

La sesión extraordinaria de la Permanente se convocó a las 9:30 de la mañana, y se prevé que sea un encuentro breve, ya que a la 1:00 de la tarde está convocada la sesión de instalación de la Mesa Directiva del Senado de la República.

Formalmente, ayer fue la última sesión de la Permanente, pero ante los hechos suscitados en el pleno, Fernández Noroña convocó a la sesión extraordinaria, pues dijo que las cosas no se podían quedar así.

“El viernes vamos a convocar a sesión de la comisión permanente solo para tocar este tema que es gravísimo y que no se puede dejar pasar de ninguna manera”, destacó.

Fernández Noroña afirmó que promovería el desafuero de los senadores Alejandro Moreno y Pablo Angulo, así como Erubiel Alonso y Carlos Gutiérrez Mancilla.

Sin embargo, esta mañana, el vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, dijo que los golpes y manotazos propinados por los legisladores priistas no son meritorios para que se pueda solicitar el desafuero de los mismos.

Con información de Latinus