“Estados Unidos planteó mayor intervención en México, pero dijimos que no”: Sheinbaum

Foto de EFE/ José Méndez
viernes, agosto 29, 2025

La presidenta Sheinbaum apuntó que la sugerencia de Estados Unidos se realizó durante mesas de trabajo en materia de seguridad

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseveró que Estados Unidos planteó en mesas de trabajo en materia de seguridad tener una mayor intervención en México.

“Ellos solicitaban temas que para nosotros no eran aceptables. Nosotros planteábamos que hubiera varios temas en este entendimiento que ellos consideraban que no deberían de estar en este documento, al acuerdo al que se llegó es muy bueno”, sostuvo en la conferencia matutina de Palacio Nacional.

Ellos planteaban mayor intervención en nuestro país y nosotros dijimos que no”, puntualizó.

La mandataria mexicana apuntó que el tema ha sido planteado por su homólogo estadounidense, Donald Trump, durante las conversaciones que ha tenido con él, pero le ha dejado en claro su rechazo.

“Así está este entendimiento entre EE.UU. y nosotros, que viene a cerrar el secretario del Departamento de Estado, que tiene que ver con colaboración, coordinación, cooperación sin subordinación y con respeto a nuestras soberanías”, destacó.

Sheinbaum Pardo confirmó la visita al país el miércoles 3 de septiembre del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

“Viene el 3 de septiembre. Ya les podemos decir las fechas. El 3 de septiembre va a estar aquí y vamos a tener una reunión con él”, señaló.

La visita de Rubio se enmarca en un viaje del político estadounidense que incluye también Ecuador, con la finalidad de impulsar temas como el desmantelamiento de carteles, frenar el tráfico de fentanilo, detener la migración ilegal y promover el comercio, según dio a conocer el jueves el Departamento de Estado de Estados Unidos.

“(La visita) es en el sentido del entendimiento que estamos teniendo todo en el marco de respeto a nuestra soberanía, sin pieza mutua, de responsabilidad compartida y de que cada quien actúa en su territorio. Ese es el marco del entendimiento que estamos acordando”, refirió.

Con información de López-Dóriga Digital

