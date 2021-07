Espionaje con Pegasus ‘es una vergüenza’, afirma AMLO; asegura que no denunciará

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este martes que es una “vergüenza” que él y su entorno cercano fueran blanco de espionaje, a través del programa Pegasus, durante el gobierno que le precedió, de acuerdo con una investigación publicada la víspera, y aseguró que su administración no espía a nadie.

El diario británico The Guardian informó el lunes que el círculo más próximo al mandatario, periodistas y políticos, fueron objetivos potenciales de vigilancia por parte de un cliente gubernamental de la empresa israelí NSO Group entre 2016 y 2017, antes de que el gobernante llegara al poder.

“Es realmente una vergüenza y es una prueba irrefutable de que imperaba un Gobierno, o estábamos sometidos a un Gobierno, autoritario, antidemocrático, que violaba los derechos humanos”, afirmó el mandatario en su conferencia de prensa diaria.

Al menos 50 personas cercanas a López Obrador fueron eventualmente seguidas durante parte del mandato del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), incluidos su esposa, hijos y hermanos, según The Guardian.

El informe periodístico se basa en una filtración de más de 50,000 números de teléfono supuestamente seleccionados para un posible espionaje de clientes gubernamentales de NSO Group en todo el mundo. En México, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General habrían contratado sus servicios.

“Ya esto no sucede, el Gobierno no espía a nadie, los opositores no son espiados, no hay censura para los medios de información, a nadie se le limitan sus libertades”, añadió López Obrador, quien dijo haber sido espiado desde los años 1970.

El mandatario señaló que no iba a instruir ni solicitar ninguna investigación sobre el caso.

Espionaje en el gobierno de Peña Nieto

El gobierno de Enrique Peña Nieto en México (2012-2018) espió a través del programa Pegasus a periodistas, activistas e incluso al entonces líder opositor y actual presidente, López Obrador, según reveló el lunes una investigación de un consorcio de medios internacionales.

El consorcio coordinado por la francesa Forbidden Stories destapó que gobiernos de varios países espiaron mediante el programa Pegasus de la firma israelí NSO Group a 50,000 números telefónicos de activistas, periodistas y políticos.

México encabeza la lista con unos 15,000 nombres, por lo que este martes López Obrador retomó el tema explicando que él ya no actúa como los Gobierno anteriores porque en su mandato no hay “tortura, represión, masacres, corrupción, lujos en el Gobierno” y tampoco “espionaje”.

Se gastaba “dinero del presupuesto” para espiar a los dirigentes de oposición y periodistas y a “muchísima” gente, dijo el mandatario.

Explicó que tenían “equipos sofisticados” para escuchar todas las llamadas telefónicas, tanto del “blanco” del espionaje como “todo su entorno”.

“Desde luego me espiaron durante uno o dos años, bueno, muchos más. Pero ahora se da a conocer que también espiaban a mi esposa, a mis hijos, hasta al médico que me atiende, al cardiólogo”, subrayó.

En total son 50 personas cercanas, dijo el presidente, que recordó que también se espió a periodistas, activistas y más. “Imaginemos cuánto costaba, cuánto dinero se destinaba al espionaje”, subrayó.

No descartó que, de existir, se investigue el uso de nuevos programas de espionaje por parte de instituciones locales, tal y como acusó un periodista.

Y aseguró que se revisará si continúa el contrato con la firma israelí NSO Group: “No sé si pueda existir el contrato, y lo voy a revisar, y hoy mismo vanos a informar, de lo que estoy absolutamente seguro es que no se espía a nadie”.

Con información de Reuters y EFE

Me gusta esto: Me gusta Cargando...