“Es una muestra de lo que es el PRIAN”: Sheinbaum sobre pelea entre Alejandro Moreno y Fernández Noroña en la Permanente

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó la pelea entre los legisladores Alejandro Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña durante la sesión del miércoles 27 de agosto de 2025 en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo se lanzó contra Moreno Cárdenas, a quien lo comparó con un porro de la UNAM y del cual su actitud “es una muestra de lo que es el PRIAN”.

Lo que ocurrió ayer pues muestra la verdad lo que es el PRIAN. Ayer, recordé yo un episodio de cuando era joven (…) en aquel entonces la Facultad de Derecho se caracterizaba por estar llena de porros, no podías pasar por la Facultad de Derecho porque había porros por todas lados, ahí les pagaban a supuestos estudiantes para golpear a otros estudiantes”, declaró.

“Recordé un día que íbamos bajando con mi hermano y otros compañeros del anexo de Economía, que está pegado a la Facultad de Derecho, y de la nada se dejaron venir unos porros de la Facultad de Derecho a golpearlo. Lo golpearon, lo tiraron al piso y lo golpearon, por qué razón, porque los vio”, agregó.

“Cuando vi ayer al presidente del PRI en esta actitud y a otro diputado, golpeando en el piso a un trabajador de la Cámara de Senadores, pues me vino a la memoria aquella escena muy autoritaria. Se caracterizaba la Facultad de Derecho por eso y ayer, lo que vi, pues fue que siguen siendo lo mismo en el fondo”, señaló

La mandataria mexicana apuntó que sí hay condiciones para que se lleven a cabo las sesiones en el Congreso de la Unión.

Los legisladores integrantes de la Comisión Permanente entonaban el Himno Nacional de la última sesión, cuando con el senador y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, subió a la Mesa Directiva y la emprendió contra el presidente de la Permanente, Gerardo Fernández Noroña.

“Hay condiciones en nuestro país para desarrollar todas las actividades”, afirmó.

La titular del Poder Ejecutivo federal recalcó que fue Alejandro Moreno quien agredió primero a Fernandez Noroña y un trabajador del Senador, acto que calificó de “un autoritarismo enorme”.

“Siguen siendo lo mismo en el fondo. fíjense la contradicción. ¿No les parece muy autoritaria la actitud de ayer del presidente del PRI y de sus diputados? Ahora, son el PRIAN, que no se nos olvide”, externó.

“Lo que pasó ayer muestra lo que son: un autoritarismo enorme y la resolución a golpes de lo que podría haberse dialogado, pues están en un espacio de diálogo por excelencia, que es el espacio parlamentario y de debate por excelente”, señaló.

“Es muy lamentable que haya ocurrido esto, porque se ve claramente cuando uno ve el video se ve de dónde viene la agresión y luego el golpeteo de este compañero en el piso de estas palabras que dices. Es importante que se conozca cuál es su actitud, quiénes son, por qué tienen tanto, odio, tanta violencia”, sostuvo.

Los senadores Gerardo Fernández Noroña y Alejandro Moreno se enfrentaron a golpes en la previa al término de una sesión de la Comisión Permanente del Congreso, tras una disputa por el uso de la palabra durante la sesión.

La discusión ocurrió luego de que Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado e integrante de Morena, negó que la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) tomara la palabra durante la jornada legislativa.

En respuesta, al término de la sesión y mientras los senadores entonaban el himno nacional, Alito Moreno, líder del PRI, confrontó al legislador de la 4T, lo que produjo un altercado que terminó en los golpes.

Según la transmisión en vivo del Canal del Congreso, Moreno reclamó a Noroña que no haya dejado hablar a los senadores de su partido, cuando el presidente del Senado empujó al senador opositor.

Entonces se desataron una serie de empujones, jaloneos y manotazos entre ellos y otros presentes en la última sesión de la comisión Permanente.

Posteriormente, Fernández Noroña acusó en redes sociales a los legisladores del PRI de agredirlo físicamente durante la reunión parlamentaria.

