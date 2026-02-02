“Es una decisión de él”: Sheinbaum afirma que Adán Augusto informó a Segob de su salida de la coordinación de Morena en el Senado

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este lunes que el senador Adán Augusto López Hernández informó hace unos días a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sobre su salida de la coordinación de la bancada de Morena en el Senado.

En su conferencia dese la Cineteca Nacional, la mandataria se limitó a señalar que fue una decisión que tomó el mismo morenista y ahora se dedicará a estar en territorio.

«Le informó a la secretaria de Gobernación hace unos días y sabíamos que se iba a integrar al trabajo territorial de Morena (…) es de una decisión de él y siempre va a ayudar», añadió.

Sin embargo, evadió la pregunta de la prensa de si estaría dispuesta a nominarlo para alguna embajada de México en el extranjero.

“No, el tomó la decisión y el partido de invitarlo, eso fue lo que nos informaron”, añadió.

Adán Augusto López anunció este domingo su salida de la coordinación de Morena en el Senado y en su lugar la bancada designó a Ignacio Mier Velasco, quien se venía desempeñando como vicecoordinador.

De acuerdo con el senador, continuará haciendo trabajo legislativo, y en sus días libres hará trabajo político en territorio para reforzar a Morena rumbo a las elecciones federales del 2027.

