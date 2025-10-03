“Es para ahorrar”: Morena busca adelantar la consulta de revocación de mandato para elecciones de 2027

Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa en San Lázaro para adelantar la consulta de revocación de mandato para las elecciones de 2027.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para su espacio en Radio Fórmula, Ramírez Cuéllar dejó en claro que esto tiene como objetivo ahorrar recursos y realizar todos los procesos electorales en uno solo.

Lo que no podemos es pasarnos y pasarnos toda la vida haciendo elecciones. Como está en estos momentos la Constitución, implicaría un enorme gasto tener elecciones en 2027 y luego tener otra en febrero o marzo de 2028. Dos elecciones nacionales cuestan muchísimo dinero, es un recurso que debemos utilizar para otros fines, invertir en otras cosas”, sostuvo.

“Lo que buscamos es que el Congreso discuta una iniciativa que he presentado para reformar la Constitución, el artículo 35, homologar todos los procesos electorales y ahorrar una cantidad millonaria de fondos económicos y no repetir y pasarnos toda la vida en elecciones. Ese es el espíritu que mueve a la iniciativa que he presentado”, expresó.

“Debiéramos reflexionar en el mejor de los ánimos para unir todas las elecciones en un solo día, y ese día es el primer domingo de junio de 2027 y no hacer dos, porque tenemos que gastar mucho más. Que en un solo acto saquemos adelante todos los proceso, esto ayudaría mucho a intensificar la participación cívica y ahorraríamos una gran cantidad de recursos”, puntualizó.

El legislador morenista detallo que dicha iniciativa ya se encuentra en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, donde se discutirá y votará en los próximos días con la intención de llevarla al Pleno.

En México, la revocación de mandato es un instrumento de participación solicitada por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo a partir de la pérdida de la confianza, con especial referencia al Poder Ejecutivo.

El hoy expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) se sometió a dicha consulta en el 2022.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, avisó durante su primer discurso en el cargo en octubre de 2024 que se sometería a la revocación de mandato, tal y como lo indica la Constitución.

“Me someteré a la revocación de mandato como lo establece la Constitución», dijo Sheinbaum Pardo frente a la multitud de seguidores que ha llenado el Zócalo de la Ciudad de México.

Con información de López-Dóriga Digital