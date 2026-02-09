“Es muy injusto”: Sheinbaum reclama la sanción de Trump a países que envíen petróleo a Cuba

La presidenta Claudia Sheinbaum criticó este lunes la medida de su homólogo estadounidense, Donald Trump, para la imposición de aranceles a países que envíen petróleo a Cuba.

Después del cargamento que zarpó este domingo de Veracruz con más de 814 toneladas de alimentos, la mandataria mexicana anticipó que serán trasladados más productos a la isla.

«Es muy injusto esta sanción que se está imponiendo a los países que vendemos petróleo a Cuba. Muy injusta, no está bien porque no están bien las sanciones que afectan al pueblo», dijo ante la pregunta de la prensa.

Además, señaló que su administración continuará con gestiones diplomáticas para volver a enviar de petróleo a la isla.

«No se puede ahorcar a un pueblo así de esa manera, muy injusto, muy injusto, un llamado a que no haya estas sanciones y que se apoya al pueblo siempre», añadió.

La presidenta justificó el envío de este tipo de ayuda humanitaria a La Habana al señalar que las sanciones de Estados Unidos han tenido un impacto en la población.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya había señalado en su comunicado del domingo que todavía están pendientes por enviar 500 toneladas de leche en polvo y frijol a Cuba.

Con información de Latin Us