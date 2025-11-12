“Es mejor colocar vallas que poner en riesgo la vida de alguna persona”, justifica Sheinbaum blindaje de Palacio Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este miércoles que las vallas colocadas en Palacio Nacional y monumentos históricos de la Ciudad de México son para proteger la vida de los policías y manifestantes frente a la marcha convocada para este próximo 15 de noviembre.

La mandataria anticipó hechos violentos en la movilización, ya que señaló que existe “una alta probabilidad” de que acudan grupos de provocación.

«Se ponen las vallas para prevenir que haya el uso de estos artefactos a un espacio público o a un espacio patrimonial. Entonces, es mejor poner las vallas a que haya un enfrentamiento que ponga en riesgo la vida de alguna persona», señaló.

En su conferencia, la presidenta dijo que respeta la libertad de expresión, pero acusó que esta movilización que se espera el fin de semana es una “manifestación de la oposición”.

“El asunto aquí es que hay unos cuantos mayores de edad que no necesariamente son de esta generación que están convocando a la manifestación y que realmente o utilizaron la convocatoria o la promovieron desde el principio”, aseguró.

Sheinbaum insistió en que este tipo de blindaje se coloca en zonas como el Zócalo capitalino desde hace tiempo ante los grupos de personas que utilizan artefactos peligrosos y fuego.

“Cualquier infiltración que pueda haber de estos grupos que usan acciones violentas, que queman lugares, es mejor no poner a la policía a enfrentar de manera directa, contener de manera directa, porque se pone en riesgo la vida de los que están haciendo esto y la vida de los policías”, enfatizó.

También criticó que la Sección 22 convoque a una movilización días antes de esta marcha, pese al diálogo con la Secretaría de Gobernación.

“No vemos por qué ahora resulta que dos días antes que se está llamando una manifestación, casualmente se van a manifestar. Parece como que son muy radicales, pero en realidad se juntan con la derecha”, acusó.

Con información de Latinus