«Es irresponsable»: Noroña critica a Grecia Quiroz por pedir investigar a Godoy y a Morón tras asesinato de Carlos Manzo

El senador morenista Gerardo Fernández Noroña criticó que Grecia Quiroz, la nueva alcaldesa de Uruapan, Michoacán, haya señalado al exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy, y a Raúl Morón, el ex presidente municipal de Morelia, la capital del estado, como posibles involucrados en el asesinato de Carlos Manzo, exedil de Uruapan que fue asesinado el pasado 1 de noviembre.

En una transmisión emitida por Facebook, el legislador calificó de irresponsable que Quiroz pidiera investigar a Godoy y a Morón, ambos morenistas, y apuntó a que se trata de una declaración política motivada con una ambición encaminada a llegar a la gubernatura de Michoacán.

“Se los firmo, va a ser candidata. De ahí a que nos gane, hay un mar de distancia. Pero es evidente que ya está en esa línea”, sentenció.

En este contexto, afirmó que la oposición al movimiento oficialista apoyará a Quiroz en dicho esfuerzo, pues requieren de figuras que tengan respaldo popular.

El pasado 6 de noviembre, Grecia Quiroz asumió la presidencia municipal de Uruapan, cinco días después de que su esposo Carlos Manzo fuera asesinado en una plaza pública de Uruapan durante el Festival de las Velas que ocurría en el marco del Día de Muertos.

El asesinato de Manzo ocurre en el marco de una escalada de violencia en Michoacán, en el que también fue asesinado el líder citrícola Bernardo Bravo, quien al igual que el exedil de Uruapan, contaba con protección de escoltas por las amenazas recibidas por parte del crimen organizado.

Tras el asesinato de Carlos Manzo, miles de personas se manifestaron en las calles Uruapan para exigir justicia. Hasta el momento han sido detenidas nueve personas por este crimen, incluyendo a los escoltas del exedil, quienes presuntamente habrían asesinado al atacante a pesar de encontrarse sometido.

