«Es absolutamente falso»: Sheinbaum niega que la CIA trabaje con el Ejército en operaciones encubiertas contra el narcotráfico

La presidenta Claudia Sheinbaum negó durante su conferencia de prensa matutina que haya agentes de la CIA trabajando con el Ejército en operaciones encubiertas, como afirma un reportaje publicado por la agencia periodística Reuters.

“En ese reportaje se dice que hay agentes de la CIA trabajando con el Ejército mexicano en las operaciones. Es absolutamente falso. No es verdad. Lo que hay, como siempre lo hemos dicho, es coordinación y cooperación en información”, explicó.

La mandataria detalló que la coordinación se ejecuta a través del gabinete de seguridad, el cual recibe la información proporcionada por la agencia de inteligencia estadounidense y la verifica antes de compartirla con las corporaciones de seguridad. Subrayó que no es verdad que haya elementos de la CIA en operaciones del Ejército.