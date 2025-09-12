«Es absolutamente falso»: Sheinbaum niega que la CIA trabaje con el Ejército en operaciones encubiertas contra el narcotráfico

De acuerdo con la declaración de la mandataria, Reuters habría enviado una solicitud de información para la elaboración de este reporte, a la cual no se respondió por escrito
La presidenta Claudia Sheinbaum negó durante su conferencia de prensa matutina que haya agentes de la CIA trabajando con el Ejército en operaciones encubiertas, como afirma un reportaje publicado por la agencia periodística Reuters.
“En ese reportaje se dice que hay agentes de la CIA trabajando con el Ejército mexicano en las operaciones. Es absolutamente falso. No es verdad. Lo que hay, como siempre lo hemos dicho, es coordinación y cooperación en información”, explicó.
La mandataria detalló que la coordinación se ejecuta a través del gabinete de seguridad, el cual recibe la información proporcionada por la agencia de inteligencia estadounidense y la verifica antes de compartirla con las corporaciones de seguridad. Subrayó que no es verdad que haya elementos de la CIA en operaciones del Ejército.
“(La) información que tiene Estados Unidos de sus agencias se comparte con las instituciones del gabinete de seguridad y una vez que se tiene confirmada esta información se opera en México por los propios elementos de defensa, de marina o de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o de la propia fiscalía”, señaló.
De acuerdo con la declaración de Claudia Sheinbaum, Reuters habría enviado una solicitud de información para la elaboración de este reporte, a la cual no se respondió por escrito. “Finalmente, no se contestó a la información, pero sí se les dijo que era falso”, puntualizó.
El reportaje publicado el día de ayer por la agencia Reuters, afirma que la CIA lleva años realizando operaciones encubiertas en México para rastrear narcotraficantes y colabora estrechamente con unidades especiales de caza de narcóticos del Ejército mexicano.
Se indica también que con la autorización del gobierno mexicano, la agencia proporciona entrenamiento y equipo a estas organizaciones, además de apoyo financiero para actividades, y que en el Ejército mexicano hay cientos de fuerzas especiales entrenadas por ella.
