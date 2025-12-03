Ernestina Godoy, Luz María Zarza y Maribel Bojorges, las tres seleccionadas por Sheinbaum para dirigir la FGR

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó al Senado la terna conformada por Ernestina Godoy, Luz María Zarza y Maribel Bojorges, para encabezar la Fiscalía General de la República.

Las tres personas elegidas por la mandataria, luego de la lista de 10 personas que ayer le envió el Senado, comparecerán este mismo miércoles en el pleno.

Posteriormente, habrá una votación por cédula de los 128 senadores y en caso de reunir las dos terceras partes, se nombrará a una de las propuestas.

La mayoría morenista y sus aliados impulsan el nombramiento de Ernestina Godoy, que actualmente ya es la encargada de despacho de la FGR tras la salida de Alejandro Gertz Manero.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, publicó el oficio en su cuenta de X de la terna que envió la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Qué sigue en la elección de la próxima fiscal?

El proceso ahora regresa al Senado, que deberá realizar la comparecencia de las personas propuestas y después designará a la próxima titular de la FGR.

El pleno contará con un plazo de 10 días para definir a la persona que ocupará el cargo con el voto de las dos terceras partes de los legisladores.

En caso de que el Senado no realice la designación en el tiempo establecido, la presidenta Claudia Sheinbaum podrá designar a quien encabece la FGR de entre las candidatas de la terna.

Con información de Latin Us