Entrega de 26 criminales a Estados Unidos fue por interés nacional: García Harfuch

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que la entrega de 26 criminales a Estados Unidos fue por “interés nacional” y “bajo el más alto criterio de seguridad”.

En conferencia de prensa, García Harfuch indicó que esta entrega fue una decisión del Consejo Nacional de Seguridad.

Esta decisión se tomó por interés nacional y bajo el más alto criterio de seguridad para nuestro país. Esta es una decisión soberana, en atención a la Ley de Seguridad Nacional y por una decisión del Consejo Nacional de Seguridad”, dijo.

“Es un acto de autoridad, resultado de la política de cero impunidad y la coordinación absoluta del Gabinete de seguridad”, puntualizó.

El titular de SSPC confirmó que EE.UU. no aplicará la pena de muerte tanto a los 29 reos entregados en febrero, como a los 26 trasladados en la previa.

No va aplicar la pena de muerte ni para los 29 trasladados en febrero ni para estos 26, eso se acordó con el Departamento de Justicia”, señaló.

El Gabinete de Seguridad procedió a realizar el traslado de estos objetivos para EE.UU., donde participaron un total de 988 elementos y 90 vehículos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional, SSPC y de la Fiscalía General de la República (FGR).

Apuntó que los reos fueron trasladados en 11 aeronaves de la Defensa y una más de la Marina hacia diferentes puntos de EE.UU.:

Ocho criminales fueron entregados en White Plains, Nueva York .

. Uno más en J ohn F. Kennedy , también en Nueva York .

, también en . Seis a Dulles, Virginia .

. Seis a Phoenix, Arizona .

. Cinco criminales a San Diego, California.

Entre los 26 criminales que fueron entregados a los Estados Unidos se encuentran Abigael González, alias El Cuini, cabecilla del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); Servando Gómez La Tuta, líder de los Caballeros Templarios; y Juan Carlos Félix Gastélum, alias El Chavo Félix, yerno de Ismael Zambada ‘El Mayo’ García.

También fueron enviados Kevin Gil Acosta y Martín Zazueta, vinculados a Los Chapitos; Abdul Karim Conteh, un sierraleonés acusado de tráfico de migrantes; además de Leobardo García y Luis Raúl Castro, alias El Chacho, ambos del Cártel de Sinaloa.

Noticia en desarrollo…

Con información de López-Dóriga Digital