Entre lágrimas, periodista pide ayuda a AMLO ante amenazas de muerte

Entre lágrimas, el periodista Rodolfo Montes pidió ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tras recibir amenazas de muerte, presuntamente por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Rodolfo Montes denunció que el Mecanismo de Protección a Periodistas le está retirando los escoltas por lo que su hija tuvo que salir de México.

El periodista Rodolfo Montes pidió al mandatario que se investigue quién está detrás de esta amenaza de muerte.

AMLO se comprometió a que el gobierno federal lo va a seguir apoyando y envió un mensaje a quienes amenazan con acabar con la vida de otras personas.

“Sí, te vamos a proteger siempre, cuenta con nosotros, habla con Rosa Icela, tienes todo nuestro apoyo, todo nuestro apoyo, no estás solo. Y los que están amenazando, que sepan que no hay impunidad, que no se protege a nadie, a nadie, no tenemos relaciones de complicidad con nadie y lo más importante es la vida y van a estar ustedes siempre protegidos”, comentó el Presidente de México.