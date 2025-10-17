Entra en vigor la CURP biométrica, ¿cómo tramitarla?

Este 16 de octubre entró en vigor la CURP biométrica, tras cumplirse los 90 días desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El Gobierno federal aclaró que su trámite es opcional, sin embargo, será requerida para múltiples trámites.

¿Qué es la CURP biométrica?

La Clave Única de Registro de Población (CURP) es un identificador único compuesto por 18 elementos alfanuméricos que acredita la identidad de las personas mexicanas, pero también de residentes extranjeros con estancia legal en el país.

Es fundamental para garantizar derechos humanos dentro y fuera de México.

Hasta ahora constaba de:

nombre

sexo

fecha de nacimiento

nacionalidad

entidad de nacimiento

documento probatorio

Con los cambios aprobados a la Ley General de Población, la CURP incluirá los datos biométricos de:

huellas dactilares

escaneo del iris

fotografía

firma

Además, el sexo podrá cambiarse por género.

La Cámara de Diputados sostiene que la CURP biométrica “será el documento nacional de identificación obligatorio, de aceptación universal y obligatoria en todo el territorio nacional”.

Podrá tramitarse en formato físico, pero también estará disponible en versión digital a cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

A su vez, la CURP biométrica podrá vincularse con el Registro del Sistema Nacional de Salud para garantizar el acceso universal a la salud.

Será la Secretaría de Gobernación (Segob) la encargada de integrar los datos biométricos a la CURP de las personas, “en estricto apego a la normativa en materia de protección de datos personales”.

¿Cómo tramitar la CURP de datos biométricos?

En agosto se habilitaron 145 módulos piloto a nivel nacional para tramitar la CURP de datos biométricos.

Estos módulos se encuentran en instalaciones del Registro Civil de las entidades, así como en las oficinas del Renapo.

Los requisitos para tramitarla son:

CURP impresa

Identificación oficial vigente

Correo electrónico personal

Hasta agosto pasado alrededor de 27 millones de mexicanos ya habían tramitado su Clave Única de Registro de Población biométrica.

Se espera que en enero de 2026 se abra la convocatoria para actualizar la CURP, toda vez que a partir de febrero será válida.

Con información de López-Dóriga Digital y Reporte Índigo