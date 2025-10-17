28.7 C
San Luis Potosí
type here...
PAÍS

Entra en vigor la CURP biométrica, ¿cómo tramitarla?

By Agencias
112
Trámite de la CURP biométrica. Foto de Registro Civil de SLP
viernes, octubre 17, 2025
spot_img

Se espera que en enero de 2026 se abra la convocatoria para tramitar la CURP biométrica, toda vez que a partir de febrero será válida

Este 16 de octubre entró en vigor la CURP biométrica, tras cumplirse los 90 días desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El Gobierno federal aclaró que su trámite es opcional, sin embargo, será requerida para múltiples trámites.

 ¿Qué es la CURP biométrica?

La Clave Única de Registro de Población (CURP) es un identificador único compuesto por 18 elementos alfanuméricos que acredita la identidad de las personas mexicanas, pero también de residentes extranjeros con estancia legal en el país.

Es fundamental para garantizar derechos humanos dentro y fuera de México.

Hasta ahora constaba de:

  • nombre
  • sexo
  • fecha de nacimiento
  • nacionalidad
  • entidad de nacimiento
  • documento probatorio

Con los cambios aprobados a la Ley General de Población, la CURP incluirá los datos biométricos de:

  • huellas dactilares
  • escaneo del iris
  • fotografía
  • firma

Además, el sexo podrá cambiarse por género.

La Cámara de Diputados sostiene que la CURP biométrica “será el documento nacional de identificación obligatorio, de aceptación universal y obligatoria en todo el territorio nacional”.

Podrá tramitarse en formato físico, pero también estará disponible en versión digital a cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

A su vez, la CURP biométrica podrá vincularse con el Registro del Sistema Nacional de Salud para garantizar el acceso universal a la salud.

Será la Secretaría de Gobernación (Segob) la encargada de integrar los datos biométricos a la CURP de las personas, “en estricto apego a la normativa en materia de protección de datos personales”.

 ¿Cómo tramitar la CURP de datos biométricos?

En agosto se habilitaron 145 módulos piloto a nivel nacional para tramitar la CURP de datos biométricos.

Estos módulos se encuentran en instalaciones del Registro Civil de las entidades, así como en las oficinas del Renapo.

Los requisitos para tramitarla son:

  • CURP impresa
  • Identificación oficial vigente
  • Correo electrónico personal

Hasta agosto pasado alrededor de 27 millones de mexicanos ya habían tramitado su Clave Única de Registro de Población biométrica.

Se espera que en enero de 2026 se abra la convocatoria para actualizar la CURP, toda vez que a partir de febrero será válida.

Con información de López-Dóriga Digital y Reporte Índigo

Artículo anterior
MODERNIZACIÓN CATASTRAL FORTALECE LA CERTEZA PATRIMONIAL EN TODO EL ESTADO
Artículo siguiente
Urge un plan emergente para recuperar la agricultura social y enseres: CIOAC.
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.