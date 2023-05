“Enmendó la plana del Poder Legislativo”, asegura Monreal sobre decisión de la SCJN

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, reconoció la actuación de la Corte al anular la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral y aseguró que “enmendó la plana del Poder legislativo”, al mantener la división de poderes.

Aseguró que esta resolución es un equilibrio en el país y que eso lo tiene tranquilo.

“Es el equilibrio, es el contrapeso, es lo que sucede en el país, no hay un poder que se sobreponga a los otros y eso a mí me tiene tranquilo”, dijo.

Indicó que no se desbordaría en felicitaciones a la Corte y que simplemente le agradaba que existiera un equilibrio de poderes en el país.

“Tampoco voy a desbordarme en aplausos por ella porque hay un déficit de justicia en el país y hay un déficit de corrupción. No me voy a desbordar en aplausos ni tampoco en felicitaciones. Simplemente, como un constitucionalista, me alegra que haya equilibrio de poderes, que por primera vez en México haya pesos y contrapesos, después de casi dos siglos”, señaló.