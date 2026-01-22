En Veracruz no se persigue a periodistas, asegura fiscal pese a encarcelamiento de Rafael León

Veracruz.- La nueva fiscal de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, rechazó que el organismo persiga a periodistas o algún otro sector, pese al encarcelamiento del periodista Rafael León Segovia, a quien se le acusó de terrorismo.

Durante su comparecencia ante diputados del Congreso local, la abogada también aludió al asesinato del periodista Carlos Leonardo Ramírez Castro, en Poza Rica, de quien aseguró que hay avances.

Sobre «Lafita», como también es conocido, detenido el 24 de diciembre por encubrimiento por favorecimiento y en contra de las instituciones de seguridad pública y a quien se desestimó el delito de terrorismo, aseguró que el juez que lo vinculó a proceso encontró elementos suficientes.

Jiménez Aguirre explicó que el organismo que encabeza no dirige acciones en contra de personas, sectores o profesiones.

Ponderó: «no podemos hablar de una persecución sistemática, por el contrario, esta Fiscalía respeta el ejercicio profesional de los periodistas y comunicadores».

Respecto del homicidio del periodista Carlos Leonardo Ramírez Castro, ocurrido el 8 de enero en Poza Rica, aseguró que ya se tienen avances pero no detalló por la secrecía del caso

También admitió que a dos semanas del asesinato, la fiscalía no ha podido desbloquear el celular del comunicador porque, para eso, se necesitan de especialistas.

