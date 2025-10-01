“¿En qué cabeza se construye esa narrativa?”: Sheinbaum niega protección a red de “huachicol” fiscal

La presidenta Claudia Sheinbaum negó este miércoles que su gobierno proteja a una red de «huachicol» fiscal, ya que señaló que en su administración se han detenido a implicados en este delito.

En su conferencia matutina, la mandataria rechazó las críticas que recibió la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en su visita al Senado.

«Ahora se ha querido hacer toda una narrativa que esto venía de antes, que antes no se detuvo (…) entonces dicen, ‘Morena está encubriendo el ‘huachicol’, ¿perdón? O sea, ¿en qué cabeza se construye esa narrativa?», señaló la mandataria.

Y arremetió contra el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya: «estuvo seis años fuera de México y que solo regresó porque tiene fuero, hay que decir las cosas por su nombre».

Sheinbaum señaló que fue su gobierno el que pidió las órdenes de aprehensión y se encontró la ilegal en las aduanas, por lo que se presentó una denuncia.

«Si hay pruebas se va a proceder por parte de la fiscalía. Nosotros no vamos a intervenir para que no se proceda, son detenciones en el gobierno debido a delitos que se encuentran durante nuestra administración, no del pasado, durante nuestra administración», comentó.

Con información de Latinus