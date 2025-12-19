“En lo que pueda ayudar México, ahí vamos a estar», dice Sheinbaum ante escalada de tensión entre Venezuela y EU

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró este viernes que su administración está en contra de la intervención y aseguró que México estará dispuesto a ayudar en lo que el país pueda en medio de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos.

En conferencia de prensa, la mandataria afirmó que la posición de su gobierno está basado en la Constitución, así como en la soberanía del país.

«Lo que pueda ayudar México, como lo ha hecho siempre, ahí vamos a estar», dijo la mandataria.

Las declaraciones de la presidenta se dan tres días después de que hiciera un llamado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para atender el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela después de que el presidente Donald Trump advirtiera que Venezuela se encuentra rodeada de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Ese día, Sheinbaum llamó a utilizar el diálogo para resolver las diferencias y expresó su desacuerdo con la intervención extranjera a cualquier país.

«Más allá de las opiniones sobre el régimen de Venezuela, sobre la presidencia de —Nicolás— Maduro, más allá de eso, la posición de México siempre debe ser no a la intervención, no a la injerencia extranjera, solución pacífica de los conflictos y diálogo por la paz», añadió.

El 16 de diciembre, Trump aseguró que Venezuela «está rodeada» por «la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica» y que la conmoción será como nunca antes hasta que «devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente» a Estados Unidos.

Después, en una entrevista con NBC News, Trump, dijo que mantiene sobre la mesa la posibilidad de una guerra con Venezuela y que habrá incautaciones adicionales de petroleros cerca de aguas venezolanas.

Con información de EFE