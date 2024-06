“El que nada debe, nada teme”: AMLO respalda exigencia de la oposición para recontar votos

“Que se cuenten todos los votos que sean necesarios”, indicó el presidente López Obrador en la ‘mañanera’ de Palacio Nacional

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, respaldó la exigencia de la oposición de recontar los votos del pasado domingo 2 de junio, ya que “el que nada debe, nada teme“.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador respondió con el clásico canto de ‘voto por voto; casilla por casilla‘, que se hizo popular en su campaña presidencial de 2006.

Ahora si me preguntan acerca de que se cuenten los votos, pues yo respondería ‘voto por voto; casilla por casilla’ porque el que nada debe, nada teme”, dijo.

“Y la regla de oro de la democracia es la transparencia, eso no lo aceptaron cuando el fraude de 2006 y estamos hablando de una diferencia supuesta de 0.55%, no llegaba ni a un punto, acá estamos hablando (de 30 puntos)”, puntualizó.

Que se cuenten todos los votos que sean necesarios, que participen todos en paz”, añadió el tabasqueño.

El mandatario mexicano detalló que la petición de la oposición ante una diferencia tan grande en la cantidad de votos en la elección presidencial “demuestra el nivel de desproporción, la falta de racionalidad, de sensatez, el fanatismo”.

“Entonces mientras no superen eso y es una recomendación respetuosa, mientras no haya apego a la verdad, mientras no se actúe con honestidad, mientras no se respete al pueblo…, pero no podemos tanto: respeto al pueblo, pues va a ser muy difícil que puedan salir adelante”, señaló.

“Tendrían que iniciar por un autocrítica y rectificar, eso les ayudaría mucho, porque además se requiere que exista competencia, la democracia es pluralidad, tiene que haber oposición, no es el dominio de una sola organización, no debe de haber pensamiento único, eso tiene que ver más con la dictadura, con el totalitarismo; la democracia es competencia, por eso es el mejor sistema político de Gobierno entre otras cosas”, indicó.

La excandidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, pidió este martes la revisión voto a voto en el 80 por ciento de las casillas, tras los comicios el pasado domingo en los que salió vencedora la oficialista Claudia Sheinbaum, un día antes de que el Instituto Nacional Electoral (INE) comience el escrutinio oficial.

“Vamos a defender el voto de todas y todos. De la elección presidencial, Gobernadores, senadores, diputados federales, locales y presidentes municipales”, indicó Gálvez en un mensaje en la red social X.

La excandidata presidencial señaló que en algunos centros se encontraron diferencias entre lo que dice el acta de resultados con los datos obtenidos en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Asimismo, Gálvez anunció que instruyó al equipo jurídico de la campaña para que inicien los procesos legales correspondientes “por la clarísima intervención del Presidente en el proceso electoral, por el evidente uso de recursos públicos en la campaña del (partido oficialista) Morena y por el alto nivel de violencia y la intervención del crimen organizado”.

Previamente, el consejero electoral Martín Faz explicó que el INE cumplirá un recuento de votos como una forma de garantizar que no existan irregularidades, a la vez que descartó fraude.

“Inconsistencias entre lo que escribió el funcionario en el cartel y el acta puede haber, inconsistencias en el acta misma puede haber. Pero fraude no”, expuso Faz a periodistas.

Con información de López-Dóriga Digital